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Общее число жертв наводнений в американском штате Техас выросло до 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Разрушительное наводнение, обрушившееся на техасский Хилл-Кантри почти неделю назад, унесло жизни по меньшей мере 119 человек по всему штату… Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, по всему штату пропавшими без вести числятся 173 человека», - говорится в публикации газеты New York Times со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что наибольшая доля погибших пришлась на округ Керр, где их число оценивается в 95 человек и еще 161 числится пропавшим без вести.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".

Ранее сообщалось, что дети с летнего лагеря погибли в наводнении в Техасе.