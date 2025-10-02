По последним данным, 72 человека погибло и 294 пострадало, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Еще три человека погибли за ночь, от 69 до 72, и более 200 получили ранения», - сказано в публикации агентства GMA News со ссылкой на данные Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMC).

Ранее, 30 сентября, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,9 у берегов Филиппин. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Бого, а очаг залегал на глубине 10 км.