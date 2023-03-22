Число жертв землетрясения в Афганистане выросло
1417
В результате землетрясения в Афганистане погибло девять человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания The News , еще 44 человека пострадало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.
Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.
Местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения.
Напомним, что в Казахстане подземные толчки также ощущали жители южных регионов страны.