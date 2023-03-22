Число жертв землетрясения в Афганистане выросло

В результате землетрясения в Афганистане погибло девять человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: novoye-vremya.com

По данным издания The News , еще 44 человека пострадало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.

Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.

Местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, что в Казахстане подземные толчки также ощущали жители южных регионов страны.