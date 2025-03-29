Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае, передает Kazpravda.kz

Фото: EPA / TASS

Власти Мьянмы сообщили о 1002 погибших и 2376 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4 балла, которые произошли в пятницу, 28 марта, сообщает Русская служба ВВС.

Толчки ощущались также в Китае и Таиланде.

Как минимум 1002 человека погибли и 2376 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу, со ссылкой на военные власти страны сообщает агентство AFP. Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет по мере разбора завалов.

Сотрудник спасательных служб из Мандалая — второго по величине города Мьянмы — сообщил Би-би-си, что «ущерб огромен». Спасательные работы продолжались ночью, несмотря на многочисленные афтершоки.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в пятницу, 28 марта, в Мьянме, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут.

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн, недалеко от города Мандалай, второго по величине в стране (его население составляет 1,2 млн человек).

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо.

Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае.