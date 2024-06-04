Чистая прибыль банков за 4 месяца составила 777 млрд тенге

Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило результаты работы банковского сектора на 1 мая, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«За январь - апрель 2024 года чистая прибыль банков составила 777 млрд тенге, что на 11,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 мая 2024 года составила 4,6% (на 1 мая 2023 года – 4,3%), рентабельность капитала (ROE) – 34,4% (на 1 мая 2023 года – 34,9%)», - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, собственный капитал банков в апреле 2024 года уменьшился на 1,8% до 7,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,6% или 519 млрд тенге), это произошло, в основном, в результате снижения нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в связи с выплатой дивидендов.

По состоянию на 1 мая 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 мая 2024 года составили 52,4 трлн тенге, уменьшившись за апрель текущего года на 1,0% или 514 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 1,9% или 969 млрд тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 3,6% или 751 млрд тенге.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 15,4 трлн тенге или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

#итоги #банки #прибыль

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