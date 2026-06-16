Чистота столицы в режиме 24⁄7

Почти два десятка лет «Астана Тазалық» отвечает за порядок в мегаполисе

фото предоставлено ТОО «Астана Тазалық»

Когда горожане ранним утром выходят на работу и видят ухоженные улицы, чистые тротуары, мало кто из них задумывается о том труде, за которым стоит такой порядок. Между тем чистота и благоустройство столицы зависят от специалистов коммунального предприятия ТОО «Астана Тазалық», которое вот уже на протяжении 18 лет отвечает за санитарное содержание значительной части городской инфраструктуры.

– Предприятие было создано в 2008 году и сегодня выступает в качестве одной из крупнейших коммунальных структур столицы. У нас трудятся порядка 1 300 человек. В зимний период численность сотрудников увеличивается до двух тысяч, поскольку работа становится значительно интенсивнее. Наши специалисты работают круглосуточно, в две смены, 24⁄7, обеспечивая безопасность и комфорт жителей города, – рассказывает генеральный директор ТОО «Астана Тазалық» Альберт Есалиев.

Несмотря на то что компания обслуживает чуть более 30% улично-дорожной сети города, именно на долю «Астана Тазалық» приходится содержание основных магистралей. В зоне ответственности предприятия находятся 188 улиц общей протяженностью около 315 километров. При этом работы ведутся во всех шести районах Астаны.

– Безусловно, в приоритете находятся магистральные улицы. Это основные транспортные артерии города, по которым ежедневно передвигаются десятки тысяч жителей и гостей столицы, – отметил Альберт Темирболатович.

Самым напряженным перио­дом для коммунальщиков, по его словам, традиционно остается зима. В условиях снежных бурь и обильных осадков техника и сотрудники предприятия работают практически непрерывно. По действующим нормативам очистка улиц после снегопада должна завершаться в течение трех дней, но стоит отметить, что предприятие стремится выполнять эту задачу как можно быстрее.

– Мы стараемся организовать работу так, чтобы уже к семи часам утра, когда жители выходят на работу, в школы или детские сады, дороги, тротуары и территория остановок были приведены в порядок. Потому что это вопрос не только комфорта, но и безопасности, – продолжает собеседник.

С приходом весны и лета у сотрудников появляются новые задачи. В теплое время года они занимаются уборкой улиц, мойкой дорожной инфраструктуры, очисткой тротуаров и остановочных площадок. Для этого используется специализированная техника различного назначения.

Летом на линии выходит меньше техники, чем зимой, зато требования к чистоте становятся гораздо выше. Это работы по мойке дорог, тротуаров, бордюров и остановочных комп­лексов, которые выполняются ежедневно. К слову, сегодня парк предприятия насчитывает 418 единиц специализированной техники различных производителей.

Особое место в деятельности предприятия занимает участие в респуб­ликанской экологичес­кой акции «Таза Қазақстан», ведь работа по поддержанию чистоты столицы напрямую связана с формированием положительного имид­жа страны.

– Астана – лицо Казахстана. В столицу регулярно приезжают иностранные делегации, здесь проходят международные форумы и саммиты. Первое впечатление о городе формируется именно по уровню его чистоты и благоустройства. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в создание этого имиджа, – говорит Альберт Есалиев.

Одним из наиболее масштабных направлений модернизации ТОО «Астана Тазалық» за последние пару лет стала цифровая трансформация производственных процессов. Здесь создан специальный аналитический департамент, который занимается внедрением современных технологий управления. Например, не так давно тут ввели систему электронного документооборота.

– Раньше многие процессы выполнялись вручную, а сегодня мы полностью перешли на электронные путевые лис­ты, благодаря чему удалось повысить прозрачность и усилить контроль за работой техники, – пояснил руководитель компании.

Система автоматически фиксирует прохождение медицинского осмотра водителей, измеряет артериальное давление и проверяет наличие алкоголя перед выходом на линию. А еще вся техника оснащена GPS-анализаторами, что позволяет в режиме реального времени отслеживать маршруты движения, расход топлива и эффективность использования машин.

Отдельное внимание предприятие уделяет безопасности сотрудников. К примеру, на часть имеющейся техники уже установлены интеллектуальные системы видеонаблюдения с элементами ИИ. И если система фиксирует признаки усталости водителя или распознает, что его клонит в сон, она подает предупреждающий сигнал и одновременно направляет уведомление диспетчерам. Такая мера предотвращает возможные ДТП, а это еще один важный шаг к повышению безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, как рассказывает Альберт Есалиев, внедрение цифровых технологий также ведет к оптимизации ряда административных процессов. Предприятию удалось сократить количество диспетчеров практически вдвое.

– Цифровизация неибежно меняет рынок труда, когда многие функции постепенно автоматизируются. Именно поэтому сегодня особенно важно переобучение сотрудников и развитие новых компетенций, – считает руководитель компании. – Вмес­те с тем эти решения позволяют повысить прозрачность процессов и обеспечить более рациональное использование бюджетных средств. Сейчас мы также внедряем систему учета рабочего времени по технологии Face ID, автоматизированный контроль складских запасов и электронные журналы техничес­кого обслуживания транспорта.

При этом актуальным остается кадровый вопрос. Сегодня средний возраст многих специа­листов предприятия уже превышает 50 лет, а молодежь редко рассматривает коммунальную сферу как перспективное место работы.

– Мы понимаем, что для привлечения молодых специалистов необходимо повышать престиж профессии и уровень заработной платы. Это объективная необходимость, – говорит Альберт Есалиев.

Сегодня ТОО «Астана Тазалық» – это современное коммунальное предприя­тие, которое сочетает многолетний опыт, масштабную производственную базу и современные цифровые технологии. Круг­лосуточная работа сотрудников обеспечивает чистоту и порядок на улицах столицы, а внедрение инновационных решений помогает повышать эффективность и качество предоставляемых услуг.

К слову, опыт компании вызывает интерес у коллег из других городов Казахстана и стран Цент­ральной Азии. Здесь регулярно принимают делегации, изучающие вопросы цифровизации коммунального хозяйства и организации санитарной очистки.

– К нам приезжают специалис­ты из других городов, интересуются решениями и подходами. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении , – отмечает Альберт Есалиев.