В столице продолжается комплекс­ная работа по борьбе с распространением наркосодержащей информации. Одним из ярких примеров стала масштабная акция, прошедшая в районе Байконыр и направленная на выявление и закрашивание так называемых нарко­граффити – надписей, содержащих скрытую рекламу запрещенных веществ. Эти надписи, зачастую выполненные трафаретным способом, представляют собой зашифрованные послания со ссылками на мессенджеры и указаниями, помогаю­щими приобрести нар­котики.

Организаторами мероприятия высту­пили акимат района Байконыр, молодежное крыло «Астана жастары» при активной поддержке районной прокуратуры, управления полиции, а также добровольческих объе­динений. Подобные акции являются важным элементом в формировании здоровой и безопасной городской среды, особенно для подрас­тающего поколения.

Как отметил руководитель отдела внут­ренней политики акимата района Байконыр Арман Баянбеков, цель подобных мероприятий – не только физическое устранение незаконной рекламы, но и формирование у граждан, особенно молодежи, стойкого иммунитета к нар­котической пропаганде.

– Совместно с активистами, молодежными организациями и жителями мы системно боремся с проявлениями незаконной рекламы наркотических веществ. Мы хотим защитить подрастающее поколение и создать чистое, комфортное и безопасное пространство для жизни, – подчеркнул он.

Акция объединила самых разных участников: волонтеров, сотрудников государственных органов, активистов и популярных казахстанских блогеров. Вовлечение последних неслучайно: влия­ние соцсетей на сознание молодежи в современном обществе невозможно переоценить. Блогеры не только помогали закрашивать надписи, но и активно освещали процесс в своих социальных сетях, распространяя идею противодействия наркорекламе среди широкой аудитории.

– Важно показывать, что каждый может внести вклад в общее дело. Мы не только убираем надписи, но и подаем сигнал: наркорекламе не место в нашем городе, – отметила общественный деятель и блогер Айдана Хабиева.

На фасадах жилых домов, трансформаторных подстанциях, заборах и других общественных объектах нередко появляются надписи с зашифрованной информацией. Граждане не всегда осознают опасность подобных граффити, считая их обычным вандализмом. Однако, как отмечают специалисты, за этими короткими фразами стоит четко отлаженная система наркоторговли, рассчитанная на вовлечение подростков и молодежи.

Представитель прокуратуры района Байконыр Төрекелді Жанкелдіұлы отметил, что подобные акции играют большую роль в профилактике преступ­лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

– Эти надписи могут казаться безобидными, но на самом деле они – инструмент преступного бизнеса. Важно оперативно выявлять и уничтожать подобную рекламу, а также информировать молодежь о последствиях употребления наркотиков, – считает он.

Особое внимание было уделено просветительской работе. Участники рассказывали прохожим и жителям района о целях акции, объясняли, как отличить наркограффити от обычного уличного рисунка, и призывали сообщать о подоз­рительных надписях в соответствующие органы.

– Мы стремимся формировать у молодежи активную гражданскую позицию, – прокомментировал руководитель отдела молодежного ресурсного цент­ра «Астана жастары» Султан Умургалиев. – Подобные акции позволяют вовлечь молодых людей в социально значимую деятельность, показать, что их участие действительно влияет на безопасность и облик города. Мы уверены, что совместными усилиями сможем сократить распространение наркорекламы в общественных местах.

Акция охватила несколько ключевых улиц и дворов района Байконыр. Работа проводилась системно: волонтеры наносили закрашивающие слои краски, полностью ликвидируя надписи, в то время как сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность и документировали факты нарушений. Одновременно блогеры и активисты создавали фото- и видеоконтент, мотивируя других граждан подключаться к борьбе с наркопропагандой.

По информации заместителя начальника управления полиции района Байконыр Даулета Елгонова, с начала года в столице было выявлено и закрашено более 500 подобных граффити.

– Мы стараемся выявлять такие места как можно быстрее. Нам активно помогают жители города, которые сообщают по телефону или через приложения о наличии подозрительных надписей. Мы фиксируем каждый случай и принимаем меры, – отметил страж порядка.

Организаторы подчеркивают, что это не разовая акция, а часть долгосрочной программы по борьбе с наркотиками и прес­тупностью среди молодежи. В планах – расширение географии подобных мероприятий, активное привлечение школьников, студентов, представителей бизнеса, а также реализация образовательных программ, направленных на формирование у подростков устойчивого отторжения к употреблению наркотиков и участию в противоправной деятельности.

Акция в районе Байконыр стала ярким примером того, как скоординированные действия власти, общества и активных граждан могут оказывать реальное влия­ние на улучшение городской среды и снижение уровня угроз, связанных с наркопропагандой. Чем чаще такие инициативы будут проводиться, тем выше будут осведомленность населения и сопротивляемость общества к влиянию наркобизнеса.