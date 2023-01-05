Читать – не перечитать

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Произведения Мухтара Ауэзова увидели свет в очередном выпуске книжной серии «Абай әлемі» – «Мир Абая».

Пятый выпуск серии «Абай әлемі», как рассказали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, решили посвятить произведениям классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Изданы повести «Қараш-қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Көксерек», а также мало известные широкому читателей путевые заметки писателя, сделанные им во время поез­док в США и Индию. Кроме того, увидели свет проза и поэзия литераторов востока: Азильхана Нуршаихова, Талаптана Ахметжана, Розы Мукановой, Аскара Алтая, Айман Шарипхановой, Габдулгазиза Есенбаева и других авторов.

– Книги в серии «Абай әлемі» издаются с 2018 года, – рассказала сотрудник библио­теки Жанна Сакпанова. – Они разные по жанру, тематике, но объединены общей целью – сохранять и продвигать творчество талантливых писателей Восточного Казахстана.

Всего за пять лет в серии вышло 82 книги общим тиражом больше 59 тыс. экземпляров. В том числе были изданы произведения 61 автора, четыре сборника, книга «Әнші Амре», четыре тома с трудами учеников Абая, пять томов с исследованиями абаеведов. Например, в 2019 году вышел сборник с переводами произведений Абая известного поэта Евгения Курдакова. В издание также вошли статья Ахмета Байтурсынулы «Қазақтың бас ақыны», опуб­ликованная в 1913 году в газете «Қазақ», и статья Мухтара Ауэзова «Абай Кунанбаев – поэт и просветитель казахского народа» (1945).

Все выпуски серии «Абай әлемі» отличают превосходное оформление и качественная печать. Книги невозможно найти в свободной продаже, они предназначены исключительно для библиотек городов и районов области. Как заверили в Пушкинке, проект будет продолжен, читатели обязательно встретятся с известными и новыми произведениями литераторов Восточного Казахстана.

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