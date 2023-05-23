"Читающая нация": как Минкультуры планирует добиться роста посещаемости библиотек

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о проводимой работе по увеличению посещаемости казахстанцами библиотек, передает Kazpravda.kz .

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"В рамках проекта "Читающая нация" планируется трансформация общедоступных государственных библиотек в многофункциональные образовательно-просветительские центры. Продолжатся ремонтные работы зданий библиотек и пополнение книжных фондов региональных библиотек", - сказал министр.

По его словам, разработано и внедрено мобильное приложение Казахстанской национальной электронной библиотеки Kazneb.kz, а расширение фонда КазНЭБ даст студентам бесплатный доступ к цифровым библиотекам.

Также это позволит создать единую организационную и технологическую систему, куда будет интегрирована вся библиотечная сеть Казахстана, отметил Оралов.

"Кроме того, увеличатся фонды библиотек для незрячих и слабовидящих граждан, в том числе и за счет книг на казахском языке. Реализация этих планов позволит добиться к 2030 году роста посещаемости библиотек на 20%", - заключил глава МКС.