Сегодня Государственный советник Ерлан Карин с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» посетил Актюбинскую область, где прошли встречи с общественностью региона. В рамках поездки представители коалиции встретились с коллективом АО «Актобе ТЭЦ» – стратегического предприятия, от бесперебойной работы которого напрямую зависит стабильность и качество жизни жителей города, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Обращаясь к энергетикам, заместитель Председателя Мажилиса Дания Еспаева и Министр юстиции Ерлан Сарсембаев подчеркнули особую роль отрасли в обеспечении повседневной жизнедеятельности. Надежность теплоэлектроцентрали – это тепло в домах, стабильная работа школ и больниц, бесперебойное функционирование предприятий. Именно через устойчивость таких стратегических объектов граждане оценивают эффективность государственной политики и проводимых реформ.

Дания Еспаева напомнила, что действующая Конституция была принята в 1995 году, и за прошедшие годы в общественной жизни, внутренней и внешней политике страны произошли масштабные изменения.

«Глава государства подчеркнул необходимость модернизации Парламента и обновления всей конституционной архитектуры. Уже поступило более 2,5 тысячи предложений от граждан. 20 января создана Конституционная комиссия, которая работала над их систематизацией и подготовке соответствующих изменений», – отметила заместитель Председателя Мажилиса.

Особое внимание было уделено положениям проекта новой Конституции, закрепляющим социальную ответственность государства и приоритет защиты прав граждан. По словам Дании Еспаевой, эти нормы формируют долгосрочную правовую основу для устойчивого развития инфраструктурных отраслей, обеспечивая стабильность, безопасность и предсказуемость работы стратегических предприятий.

В ходе диалога с коллективом Ерлан Сарсембаев подробно остановился на нормах проекта, гарантирующих безопасные условия труда, достойное вознаграждение и социальную защиту работников. Закрепление этих принципов на уровне Основного закона, подчеркнул министр, усиливает правовую защиту человека труда и подтверждает приоритет его достоинства в государственной политике.

«Впервые в Конституции закрепляется ответственность государства: за ущерб, причиненный по вине государственного органа или должностного лица, отвечает государство в целом. Это означает, что человек не должен быть заложником системы. Государство существует для служения гражданину. Главная задача – перестроить работу госаппарата таким образом, чтобы решения и действия были ориентированы прежде всего на защиту прав и законных интересов людей», – заявил министр.

По итогам встречи состоялся содержательный обмен мнениями: участники подробно обсудили ключевые направления и положения проекта Конституции, высказав свои оценки и предложения.