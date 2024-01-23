Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Информацию об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе.

Департамент АФМ по Алматы установил, что 5 членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым систематически с 2018 по 2022 годы через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

«Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», — подытожили в агентстве.

#АФМ #ОПГ #деньги #Алматы #обналичивание

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