Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы

Информацию об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе.

Департамент АФМ по Алматы установил, что 5 членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым систематически с 2018 по 2022 годы через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.