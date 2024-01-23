Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы

Информацию об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе.
Департамент АФМ по Алматы установил, что 5 членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым систематически с 2018 по 2022 годы через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.
«Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», — подытожили в агентстве.