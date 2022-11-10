ЧП на ТЭЦ-2 Петропавловска: инспекция труда не будет расследовать гибель рабочего

Погибший в результате несчастного случая на ТЭЦ-2 Петропавловска мужчина заключал с работодателем договор гражданско-правового характера, поэтому управлении государственной инспекции труда не вправе вести расследование. Об этом заявил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда, государственный инспектор труда Азат Кушербаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В связи с этим отношения между работником и работодателем не являются трудовыми и регулируются не трудовым законодательством Казахстана, а Гражданским кодексом.

«В соответствии со ст. 186 Трудового кодекса расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти», — пояснил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда, государственный инспектор труда Азат Кушербаев.

Несчастный случай на объекте «Реконструкция здания главного корпуса котельного цеха петропавловской ТЭЦ-2» произошёл 5 ноября. Рабочий из Кызылординской области Арман Исаев скончался в больнице 7 ноября. Об этом стало известно из просочившейся информации в социальных сетях только 8 ноября.

«5 ноября около 12 часов производили выгрузку электроинструмента на кровле. Арман Исаев находился рядом. В этот момент произошло соскальзывание металлических конструкций, вследствие чего рабочего придавило металлической рамой. Директор ТОО «Строй центр Арсенал» в адрес инспекции труда подал сообщение о несчастном случае с приложением договора оказания услуг», — сообщил Азат Кушербаев.

Издание отмечает, что на ТЭЦ-2 только за текущий год при различных обстоятельствах погибли 3 человека. По словам государственного инспектора труда Азата Кушербаева, на данный момент за смерть рабочих никто не понёс наказания. Идёт уголовное расследование.