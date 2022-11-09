Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске

На ТЭЦ-2 Петропавловска погиб 21-летний рабочий. Мужчина получил производственную травму на рабочем месте и был госпитализирован, однако его не удалось спасти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Инцидент произошел 5 ноября 2022 года. 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался.

Материалы досудебного расследования находятся в производстве Первого отдела полиции управления полиции Петропавловска.

«Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ», - сообщает издание.

Отметим, что в марте текущего года на ТЭЦ-2 в Петропавловске частично обрушилась одна из дымовых труб. 22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. 27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля в Департаменте полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».