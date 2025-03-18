Что делает женщину красивой?..

Наурыз
5
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном архиве проходит выставка одежды и украшений

фото Игоря Бургандинова

Среди экспонатов выставки «Әйелге әсемдік жарасады» – раритетные ювелирные изделия, собранные известным этнографом и коллекционером, заслуженным деятелем РК Бахаргуль Толеген. Особое место в экспозиции занимают кожаный пояс начала XIX века, инкрустированный серебром, и изображение женщины, носившей его.

– Этот старинный пояс я приобрела в начале 2000-х годов в Таразе. Национальный архив нашел и представил на выставке фотографию его владелицы. Для экспозиции мы отобрали 200 экспонатов из моей личной коллекции: ювелирные украшения, головные уборы, костюмы, которые носили наши предки. Все они являются частью богатого культурного наследия нашего народа. Сохранение нацио­нальных традиций в одежде, несомненно, придает особую красоту казахским женщинам, – рассказывает Бахаргуль Толеген.

Более двадцати лет она коллекционирует и представляет общественности уникальные старинные изделия казахских ювелиров, шьет современную одежду с национальной символикой. В поисках артефактов побывала во многих отдаленных уголках Казахстана, а также посетила соседние страны. Цель Бахаргуль Толеген – не только показать казахские украшения миру, но и рассказать о высоком уровне ювелирного мастерства, которым издревле славились казахи. Каждый мастер имел свой неповторимый стиль, учитывал особенности камней и металлов, а также воплощал в орнаментах мировоззрение своего народа. В личном фонде Бахаргуль Толеген собраны ожерелья, амулеты, кольца и серьги, датируемые XVII–XX веками.

Важную роль в сохранении отечественного культурного наследия сыграла государственная программа «Архив-2025». Согласно архивным данным, Оренбургский музей в 1922–1926 годах организовал этно­графическую экспедицию в казахские степи. Исследователи собрали множество образцов национальных костюмов, золотых и серебряных украшений, а также зафиксировали их названия, описания и изображения. В рамках программы «Архив-2025» многие зарисовки и документы той экспедиции были возвращены в Казахстан. Теперь с ними могут познакомиться посетители экспозиции в Национальном архиве РК.

– На выставке также представлены рукописные исследовательские работы казахских ученых, есть среди них и труды Акселеу Сейдимбека. Украшения и национальная одежда занимают особое место в жизни казахского народа. Наше древнее ювелирное искусство, восходящее к сакскому стилю, сохранилось до наших дней. Чтобы раскрыть его историю и философию, специалисты Нац­архива совместно с известным этнографом-коллекционером Бахаргуль Толеген организовали эту выставку, – пояснила директор Национального архива РК Сагила Нурланова.

По ее словам, казахский народный костюм – это не только образец элегантности, но и отражение мировоззрения и самобытности. Стиль женской одежды менялся в зависимости от возраста и социального статуса. Особое значение придавалось украшениям из сереб­ра – их носили не только ради красоты, но и для обозначения статуса женщины, выражения убеждений и даже для сохранения здоровья.

На вернисаж пришли депутаты Парламента, представители интеллигенции. В своем выступ­лении известный тележурналист Дана Нуржигит отметила, что культурное наследие казахского народа представляет ценность для мировой культуры.

– Казахские украшения, выполненные в сакском стиле, в прошлом веке выставлялись в Париже. Художники и моделье­ры и сейчас вдохновляются ими. Когда мы видим браслеты в форме тигра марки Cartier, мы должны понимать, что это наследие древней культуры, существовавшей в тюркских степях, – подчеркнула Дана Нуржигит. – Именно поэтому ювелирное искусство наших предков изучают не только в Казахстане, но и во всем мире.

#выставка #украшения #Национальный архив

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