Что делать, если мошенники оформили на вас кредит

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Алгоритм действий в случае оформления на вас мошеннического кредита указал финругулятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Отмечается, что кредитный отчет можно получить в Государственном кредитном бюро, Первом кредитном бюро, ЦОНе или через портал egov.kz.

Рекомендуется проверять свою кредитную историю хотя бы раз в квартал.

Что делать в случае мошеннического кредита?

- узнать название кредитной организации, в которой был выдан кредит, и обратиться туда;

- потребовать от кредитора проведения внутреннего служебного расследования;

- потребовать копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который были переведены деньги;

- указать данные сотрудника, выдавшего кредит и подписавшего договор;

- обратиться в правоохранительные органы.

«Ваши заявления должны быть зарегистрированы, а также на экземплярах заявления, которые у вас хранятся, должен быть проставлен регистрационный номер, указанный на дату поступления заявления», – отметили в АРРФР.

Если кредитная организация не предоставляет документы, необходимо подать жалобу в АРРФР.

Если кредитная организация не может доказать, что деньги были похищены мошенниками на основании вашего удостоверения личности, необходимо обратиться в суд по месту нахождения о признании сделки недействительной.

Если решение суда вынесено в вашу пользу, то кредитная организация перестает требовать от вас оплату и списывает долг.

Далее необходимо направить письмо в кредитное бюро с просьбой удалить информацию о чужом долге из вашей кредитной истории, добавили в агентстве.