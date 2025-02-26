Что делать, если у Вас просрочка по кредиту

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и несвоевременная оплата кредита грозит серьезными последствиями: штрафами, ухудшением кредитной истории и, в крайних случаях, судебными разбирательствами
Как можно урегулировать задолженность до обращения в суд, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Как урегулировать задолженность?
С 2021 года в Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности.
Во-первых, кредитор обязан уведомить заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее наступления. В документе указываются сумма долга и возможные последствия.
Во-вторых, в течение 30 дней после просрочки заемщик вправе обратиться в банк или МФО с просьбой изменить условия займа. В заявлении указываются причина просрочки и возможные варианты реструктуризации.
В-третьих, финансовая организация должна рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и предложить варианты урегулирования задолженности.
Какие варианты реструктуризации возможны?
- Отсрочка платежей.
- Увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки.
- Снижение процентной ставки.
- Списание части штрафов и пеней.
- Продажа залогового имущества заемщиком.
Важно: с 2024 года банки и МФО не могут требовать предварительного платежа за рассмотрение заявки на реструктуризацию.
Что делать, если банк отказал?
Если кредитор отказал в пересмотре условий займа, заемщик может обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО). Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как избежать суда и взыскания долга?
Если заемщик не предпринимает действий для урегулирования задолженности, банк или МФО могут:
- передать долг коллекторам (если просрочка не превышает 90 дней);
- обратиться в суд, после чего взысканием займется частный судебный исполнитель (ЧСИ).
В рамках исполнительного производства ЧСИ вправе:
- Арестовать счета и имущество заемщика.
- Удерживать до 50% официального дохода.
- Ограничить выезд за границу.
Важно помнить, что заемщик вправе обжаловать действия ЧСИ, если удержания оставляют ему сумму ниже двух прожиточных минимумов в месяц (92 456 тенге).
Дополнительные меры защиты заемщиков
С июня 2024 года в Казахстане введены новые правила:
- запрещено выдавать новые кредиты заемщикам с просрочкой более 90 дней;
- для онлайн-займов введена обязательная биометрическая идентификация;
- упрощена процедура банкротства для физических лиц.