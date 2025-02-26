Что делать, если у Вас просрочка по кредиту

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и несвоевременная оплата кредита грозит серьезными последствиями: штрафами, ухудшением кредитной истории и, в крайних случаях, судебными разбирательствами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как можно урегулировать задолженность до обращения в суд, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Как урегулировать задолженность?

С 2021 года в Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности.

Во-первых, кредитор обязан уведомить заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее наступления. В документе указываются сумма долга и возможные последствия.

Во-вторых, в течение 30 дней после просрочки заемщик вправе обратиться в банк или МФО с просьбой изменить условия займа. В заявлении указываются причина просрочки и возможные варианты реструктуризации.

В-третьих, финансовая организация должна рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и предложить варианты урегулирования задолженности.

Какие варианты реструктуризации возможны?

Отсрочка платежей.

Увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки.

Снижение процентной ставки.

Списание части штрафов и пеней.

Продажа залогового имущества заемщиком.

Важно: с 2024 года банки и МФО не могут требовать предварительного платежа за рассмотрение заявки на реструктуризацию.

Что делать, если банк отказал?

Если кредитор отказал в пересмотре условий займа, заемщик может обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО). Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как избежать суда и взыскания долга?

Если заемщик не предпринимает действий для урегулирования задолженности, банк или МФО могут:

передать долг коллекторам (если просрочка не превышает 90 дней);

обратиться в суд, после чего взысканием займется частный судебный исполнитель (ЧСИ).

В рамках исполнительного производства ЧСИ вправе:

Арестовать счета и имущество заемщика.

Удерживать до 50% официального дохода.

Ограничить выезд за границу.

Важно помнить, что заемщик вправе обжаловать действия ЧСИ, если удержания оставляют ему сумму ниже двух прожиточных минимумов в месяц (92 456 тенге).

Дополнительные меры защиты заемщиков

С июня 2024 года в Казахстане введены новые правила: