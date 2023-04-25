Что имеем – не храним?

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Юлия Пулина, область Улытау

Всего месяц простояли в Жезказгане три малые архитектурные формы (МАФ) из пластика, установленные к Наурызу и ставшие добычей местных вандалов.

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Согласно найденной на сайте госзакупок информации, городской отдел ЖКХ закупил малые архитектурные формы по цене более чем 20 млн тенге за штуку. Жезказганским «терминаторам» понадобился всего месяц, чтобы «проверить» качество этих МАФ, – в одной из декоративных конструкций все нижние ее стойки и перегородки уже разбиты.

Стоит отметить, что покалеченная композиция была установлена в центре города – на бульваре Гарышкерлер – самом популярном месте отдыха горожан. Вся его территория, включая парковую зону, буквально напичкана камерами видеонаблюдения. Только возле разбитой МАФ установлено до пяти камер на одной опоре освещения. И что?..

Конечно, по факту вандализма аким Жезказгана Кайрат Шайжанов поручил полиции найти виновных. Однако у общественности есть вопросы и к самому главе города.

Зачем было приобретать три конструкции из хрупкого пластика за более чем 66 млн тенге? Почему пог­ромщики остаются безнаказанными, если вокруг установлены камеры видеонаблюдения? Работают ли эти камеры вообще или это муляжи?

Исходя из случаев вандализма, которые периодически случаются в Жезказгане, пластик и стекло – явно не те материалы, из которых следует изготавливать малые архитектурные формы. Даже детских площадок из пластика едва хватает на год. Вандалы бьют теплые стеклянные остановки, поджигают инновационные мусорные баки.

Сам бульвар Гарышкерлер с его парковой зоной был полностью реконструирован в 2019 году. Помимо новых велосипедных и пешеходных дорожек, здесь установлены и декоративные инсталляции, панно. В первое же лето детишки «под присмотром» мам выковыряли из панно все разно­цветные мозаичные камушки. Сегодня от былого декора, созданного для людей, осталось не так уж и много. И это возмущает большинство добросовестных налогоплательщиков.

Граждане требуют установить видеонаблюдение во дворах и на улицах Жезказгана, чтобы городское добро было под пристальным видеонаблюдением. Взывать к бережному отношению и любви к родному городу, как показывает опыт, бесполезно.

19 апреля факты безответственного отношения отдельных казахстанцев к месту своего проживания подчеркнул и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию республики: «Мы все сталкиваемся с проблемой, когда горожане небрежно относятся к своим улицам и домам. И это работает на ухудшение имиджа, репутации нашей страны».

В пресс-службе УВД области Улытау на запрос о разбитой конструкции сообщили, что факт правонарушения зарегистрирован. Сумма ущерба… устанавливается. Пока нет данных, по какой статье будет классифицировано правонарушение, однако, скорее всего, по статье 202 Уголовного кодекса РК.

В начале апреля текущего года акимат области сообщил, что на улицах Жезказгана будут установлены 219 видеокамер наблюдения. Остается на­деяться, это долгожданное дополнение к мерам безопасности в городе защитит от вандалов 73 новые детские площадки стоимостью более 1,7 млрд тенге (их обещают установить до осени), а также 39 современных остановок общественного транспорта, судя по проекту, также выполненных из стекла и пластика.

#Жезказган #вандализм #МАФ

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