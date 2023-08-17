Что известно о состоянии пострадавших при пожаре на шахте "Казахстанская"

Фото: Kazpravda.kz

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на шахте "Казахстанская", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска. Предварительный диагноз - отравление угарным газом лёгкой степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Еще двое находятся в клинике Макажанова с предварительным диагнозом "отравление угарным газом тяжелой степени". Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 августа, в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введён план ликвидации аварии. В момент происшествия под землёй находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Причины возгорания будут выясняться.

По последним данным, 222 работника вывели на поверхность. 5 человек все еще остаются в шахте.