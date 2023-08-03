Что известно о состоянии пострадавших при пожаре в Алматы

О состоянии пострадавших при пожаре в ЖК "Аккент" рассказали в управлении общественного здравоохранения города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 1 августа 2023 года в многоквартирном доме в микрорайоне Аккент Алатауского района Алматы произошел крупный пожар. При ЧП пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение двое взрослых, 15 детей. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм. На 2 августа двое взрослых и ребенок находились в реанимации.

По данным горздрава, состояние пострадавших улучшается.

"Ребенок из реанимации переведен в отделение токсикологии. У остальных состояние улучшается. Трех пациентов планируем выписать завтра. Еще трех при стабильности состояния – в субботу", – проинформировали в пресс-службе.

35-летнюю женщину и 19-летнюю девушку перевели из реанимации в отделение, их состояние стабильное.

"Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", – добавили в горздраве.