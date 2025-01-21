Что нужно знать при оформлении кредита – рекомендации экспертов

Перед тем, как взять кредит, нужно учесть несколько важных вещей, чтобы избежать финансовых трудностей и принять взвешенное решение

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Рекомендации перед оформлением займа озвучили эксперты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Во-первых, необходимо критически оценить свои финансовые возможности. Перед оформлением займа нужно учесть все доходы и расходы, составить детальный финансовый план. Нужно учесть все возможные риски. Например, потеря работы, ухудшение здоровья или иные непредвиденные обстоятельства. На этот случай можно рассмотреть различные виды добровольного страхования.

Нельзя направлять на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода.

Во-вторых, нужно тщательно изучить условия займа. Условия по кредитам, сроки и ставки могут отличаться у финансовых организаций. Нужно сравнить их и выбрать наиболее подходящие для вас. Обратите внимание на титульный лист договора о займе, который содержит всю основную информацию. Можно обратиться в разные банки и изучить их титульные листы.

Банки обязаны раскрывать полную информацию об условиях кредитного соглашения. Поэтому не стесняйтесь уточнять у менеджера все пункты: сумму займа, сроки и размеры выплат, размер переплаты, полную стоимость кредита, права и обязанности сторон, и главное – последствия в случае возможной просрочки.

Помните, что ответственность за кредит лежит на вас. Вы соглашаетесь со всеми условиями кредитного договора и берете на себя ответственность, когда подписываете его. Не забывайте, что оформлять кредит следует только у официальных финансовых организаций, лицензированных Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В-третьих, старайтесь погашать задолженность вовремя. Рекомендуется оплачивать кредит заблаговременно, желательно за 5-7 рабочих дней до даты погашения. При досрочном погашении займа убедитесь, что операция прошла успешно и обязательно получите подтверждающие документы.

В-четвертых, не уклоняйтесь от ответственности. Не стоит скрываться от кредитора, если не удается внести ежемесячный платеж в срок и возникла просрочка. В стране действует механизм урегулирования проблемной задолженности заемщиков. Граждане вправе обратиться с заявлением для реструктуризации своих займов.