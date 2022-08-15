Фото: ДП ВКО
Транспорт
Что нужно знать водителям о транзитных госномерах

На транспортные средства, доставленные своим ходом с предприятий-изготовителей, авторемонтных заводов, органов государственных доходов и торговых организаций к месту регистрации, а также снятые с учёта в связи с изменением места жительства или изменением права собственности, выдаются для разового использования государственные регистрационные номерные знаки «Транзит», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) – изделие, являющееся собственностью государства и содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое механическому транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта. Данное понятие также распространяется и на номерные знаки «Транзит».

«При выдаче госномера «Транзит» в документах, подтверждающих право собственности на транспортные средства, делается запись с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия указанных знаков и заверяется печатями организаций, внёсших эти записи.

Срок действия ГРНЗ «Транзит» – 10 календарных дней со дня выдачи. По закону все механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» либо не позднее 10 суток с момента приобретения или таможенного декларирования», – пояснили в ДП.

Ездить с такими номерами можно в любое время суток и по любым маршрутам.

«С введением в Казахстане экстерриториального принципа регистрации транспортных средств, выдача номеров «Транзит» всё меньше пользуются спросом. К примеру, если житель из Усть-Каменогорска покупает автомобиль в Алматы, он может поставить его на учёт в спецЦОНе Алматы с номерами своего региона, при этом необходимость в транзитном номере отпадает!» – отметили в полиции.

 

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