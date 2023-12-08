Что сделано по посланию Президента?

1 сентября 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с очередным посланием к народу Казахстана. Предлагаю разобраться сначала, что такое послание Президента. Согласно п.1, ст.19 Закона «О Президенте Республики Казахстан»- «Президент Республики: обращается с ежегодным устным или письменным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики.». Таким образом, Президент в своем послании рассказывает в целом о ситуации в стране и задает стратегические детальные планы для реализации Правительством страны.

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Если в посланиях 2022 года основной упор Президент делал на трансформацию политической системы государства, то в послании 2023 которое было названо «Экономический курс Справедливого Казахстана» была озвучена цель по изменению и корректировке социально-экономического курса страны. Задачи Глава Государства поставил перед правительством масштабные, многие из них долгосрочные, однако по некоторым из них уже можно заметить очевидные сдвиги. В этой статье предлагаю рассмотреть, что же сделано для реализации послания 2023 года.

«Самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.» - сказал Президент. В рамках исполнения поручения Президента, Правительством на законодательном уровне планируется закрепить обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов. Для обеспечения достаточным объемом сырья отечественных переработчиков действующий добровольный механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер. При этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, т.е. ниже экспортной цены.

Вместе с тем за прошедшие 8 месяцев объем производства в обрабатывающей промышленности составил 14 триллионов тенге с ростом на 3,1% к аналогичному периоду предыдущего года. В разрезе отраслей уверенную динамику на уровне 28,1% демонстрирует машиностроение за счет выпуска автотранспортных средств (+42,2%), машин и оборудования (+22,5%), а также электрического оборудования (+34,3%). В легкой промышленности рост в 19,8% обеспечен за счет производства текстильных изделий (+35,9%), в химической промышленности – на уровне 3,1% за счет производства аммофоса (+44,8%). На сегодня в промышленной отрасли функционируют порядка 20 тысяч предприятий, обеспечивающих 613 тысяч рабочих мест.

В рамках Карты индустриализации в текущем году запланирован ввод 170 проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях. Это позволит создать около 12,5 тысяч постоянных рабочих. По поручению Президента уже готовится перечень наиболее крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в ряде приоритетных направлений. В частности, в нефте-, газо- и углехимии, глубокой переработке металлов, урановой промышленности, машиностроении, производстве автокомпонентов, удобрений и др. На стадии реализации находятся проекты по производству бутадиена и полиэтилена. Вместе с тем Международный центр развития нефтегазового машиностроения ведет эффективную работу по локализации производств международных компаний и трансферту технологий. Так, уже введен ряд новых проектов по выпуску детекторов газа, насосов и датчиков давления. Министерством промышленности разрабатывается проект Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли, а также Дорожная карта развития легкой промышленности. Диверсифицированный центр нового формата по продажам свежих фруктов и овощей, мясной, рыбной и молочной продукции планируется открыть в рамках реализации проекта «G4 City».

В целях стимулирования геологоразведочных работ и увеличения ресурсной базы углеводородов будет принят пакет поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании». Наряду с этим будут построены новые газоперерабатывающие заводы на крупных месторождениях и реализованы крупные инфраструктурные проекты по расширению газотранспортной системы. В планах строительств газоперерабатывающего завода на месторождении «Кашаган», который будет давать экономике не менее 700 млн кубометров газа в год.

Из Послания Президента - «Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли. В первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал», обводная линия Алматы.»

Сейчас около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на нашу страну. Запущены крупные инфраструктурные проекты, такие как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт «Хоргос», транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. Планируется прокладка 1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительство новых сухих портов «Бахты» и «Калжат», строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км, а также строительство совместно с французской компанией агро-процессингового логистического хаба в Алматинской области.

По проведению качественной реконструкции автомобильных дорог определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тыс. км. В целях ужесточения контроля, будет введена единая республиканская система контроля качества с усилением ответственности инженерной и авторской служб. Кроме того, до 2025 года будут переработаны и оптимизированы 1200 действующих нормативов автодорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики.

7 октября 2023 года состоялась официальная церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана. Для этого используются мощности газопровода Средняя Азия – Центр. Потребление газа внутри Казахстана ежегодно увеличивается на 7-10%, более того у нашей страны имеются контрактные обязательства перед Китайской Народной Республикой. Открытие поставок газа в Узбекистан по нашей территории, для страны означает не только получение дополнительной возможности заработать на транзите, но возможность использовать газ для внутреннего потребления.

01.09.2023 года, Глава Государства в очередной раз, одним из первых пунктов своего послания озвучил необходимость срочного решения вопроса с износом сетей, и провести перезагрузку тарифной политики, с целью повышения инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли. Так как эта задача ставится Президентом не первый год, по ее исполнению была уже проделана большая работа: Была разработана и начата реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции». В целом было запланировано увеличение предельного тарифа на рынке электрической мощности до 1,5 миллионов тенге за 1 МВт в месяц. Расчеты показали, что данная мера позволит обеспечить ежегодный приток инвестиций в размере 160 миллиардов тенге в сектор генерации для обновления и ремонта действующих станций. Уже в начале мая месяца был завершен технический аудита 57 теплоэлектростанций республики. По результатам проведенной оценки выявлено, что 62% энергетических котлов и 58% турбин отработали свой ресурс, поэтому нуждаются в замене. 19 сентября 2023 года Жандос Нурмаганбетов, вице-министр энергетики, отчитался о том, что пока не завершены и ведутся ремонты на 5 энергоблоках, 23 котлах и 20 турбинах. Завершены ремонты на 4 энергоблоках, 17 котлах и 13 турбинах. Таким образом, одно из важнейших заданий Президента взято на контроль и исполняется правительством.

Еще одной большой задачей, которую Президент также озвучивает не впервые, является поддержка Агропромышленного комплекса и изъятие не используемых по назначению земельных участков. В рамках его поручения была создана еще в 2021 году комиссия по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства. С начала 2022 года государству возвращены 8,6 миллионов га (в 2022 году - 5,4 млн га, в 2023 году – 3,2 млн га) сельхозземель., механизм распределения земель становится более прозрачным, и находится на контроле не только правительства, но и депутатов Мажилиса Парламента. Так в целях обеспечения равного и прозрачного доступа к участию в конкурсе на получение в пользование возвращенных земель, был разработан министерством сельского хозяйства проект изменений в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению сельхозземель. Основным новшеством этого документа является проведение конкурса по предоставлению сельхозземель отдельно для начинающих и отдельно для действующих предпринимателей. В целях недопущения факта перераспределения земельных участков тем же лицам, которыми они были возвращены в Комитетом по управлению земельными ресурсами было решено ввести реестр лиц, у которых земельные участки были принудительно изъяты.

В сфере АПК в текущем году запланирована реализация 322 проектов на сумму свыше 444 млрд тенге с созданием порядка 5,3 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 115 проектов на 130 млрд тенге, создано 1,7 тыс. новых рабочих мест. Было также отмечено, что сформированный министерством пул на 2023-2026 годы подразумевает реализацию 877 инвестпроектов на сумму 2,7 трлн тенге с созданием порядка 36 тысяч рабочих мест. При этом утверждены региональные дорожные карты, где закреплены конкретные сроки ввода проектов в эксплуатацию.

Президент отдельно отметил пример Северо-Казахстанской области в послании, и в рамках этого замечания Президента реализуется «Большой Проект» по поддержке агропромышленного комплекса. «Большой проект» – это дублирование положительного опыта Северо-Казахстанской области по льготному кредитованию строительства предприятий по производству основных продуктов питания. В рамках проекта за 2 года в СКО была построена 21 молочно-товарная ферма. В регионе ежегодно вырабатывают 648 тыс. тонн молока или 10,3% от всего производства в стране. Проект рассчитан на 5 лет, он охватывает строительство молочно-товарных ферм (от 400 голов), овощехранилищ (от 1 тыс. тонн), птицефабрик мясного направления (от 5 тыс. тонн мяса в год), орошаемого земледелия и мясного животноводства. На первом этапе, в 2023 году, на его реализацию выделено 100 млрд тенге. На возвратные средства будут построены 65 молочно-товарных ферм. При выходе построенных фабрик на полную мощность производство молока в Казахстане увеличится на 322 тыс. тонн. На второй этап (2024 год) также выделено 100 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев также поручил увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники, в этих целях в Казахстане на лизинг самоходной сельхозтехники отечественного производства выделено 20 миллиардов тенге из средств АО «Жасыл Даму». На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов. Техника в рамках новой программы лизинга предоставляется под 6% и на срок до 10 лет. Сумма финансирования на одного лизингополучателя не превышает 205 миллионов тенге. Один фермер может приобрести на льготных условиях не более 3 единиц самоходной сельхозтехники. Финансирование можно получить лишь один раз в течение 2 лет.

Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе «Ауыл аманаты». На эти цели будет направлен 1 триллион тенге, в том числе 100 миллиардов тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тысяч рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 миллиона сельских жителей. На сегодняшний день выданы 5,3 тысяч микрокредитов на сумму 29 миллиардов тенге, за счет которых созданы более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Большая работа проводится и по возврату государству незаконно приобретенных активов, а также по выводу из тени казахстанского бизнеса. Так на приеме у Главы Государства 09.10.2023 Жанат Элиманов отчитался о возврате только за девять месяцев этого года более 217 миллиардов тенге государству, и о снижении уровня теневой экономики на 18,7%. Всего за два года было возвращено активов на сумму более 945 миллиардов тенге, в том числе 600 миллионов долларов из-за рубежа. Жанат Элиманов также доложил Президенту, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.

Активно работает комиссия по демонополизации экономики, в рамках которой реализуется возврат важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна. Были возвращены ряд сервисных услуг, оказываемых для Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д

Драйвером экономики являются предприниматели, и Президент в своем послании отметил их роль, в тоже время, сделав акцент на разработке комплексных мер по поддержке среднего и малого предпринимательства, а также поддержке туристической для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Правительством в целях исполнения этого поручения Главы Государства проводится работа по автоматизации проверок бизнеса, без участия человеческого фактора. Это позволит снизить количество проверок. Разрабатывается программа по внедрению регулирования «с чистого листа», в рамках которого отменят 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу. Разрабатывается новый налоговый кодекс, который сократит нагрузки и упростит процедуры налогового администрирования.

Еще одна точка роста экономики и занятости – это креативная индустрия, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. Как отметил К.К. Токаев: «В Казахстане данный сектор до сих пор не развит. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка».

По данному поручению Президента, были предприняты следующие меры: до конца текущего года будет создан департамент креативных индустрий при Министерстве культуры и информации РК - который будет заниматься развитием креативных индустрий. Помимо этого в настоящее время формируется общественный совет экспертов при будущем департаменте.

Креативщики также просят усилить защиту интеллектуальной собственности, для этого необходимо до конца текущего года сформировать рабочую группу по актуализации Закона “Об авторском праве и смежных правах” поскольку на сегодняшний день он не соблюдается в некоторых креативных индустриях (музыка и кино) и требует доработки (к примеру киноотрасль).

Как отметил Президент: «Точки притяжения талантов – Центры креативной индустрии – должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе». Для выполнения этого поручения представители индустрии считают необходимым провести глубокий анализ по регионам, включающий идентификацию существующих креативных предпринимателей в регионах для дальнейшего определения необходимости открытие в том или ином регионе центра креативных индустрий, а также провести аудит существующих программ поддержки и креативных индустрий, где вообще отсутствуют какие-либо программы поддержки. К примеру наиболее развитая индустрия креативной экономики - это киноиндустрия, однако результат от поддержки со стороны государства оказывающий значительный вклад в экономику страны практически нулевой, в связи с чем сейчас остро стоит вопрос скорейшего вывода киноотрасли как отдельного сектора экономики, с создание национальной компаний как единого оператора по оказанию не только финансовой поддержки, но и оказывающий содействие в развитии существующих и появлении новых субъектов киноотрасли. Как предложение провести слияние Центра по поддержки кино с АО Казахфильм, путем создания национальной компании Казахфильм и корпоративного фонда при национальной компании.

Развитие любого государства возможно, только если в стране развивается наука, именно научно-технический прогресс способствует не только экономическому, но и всестороннему развитию страны. Высшей научно-технической комиссией выработано шесть приоритетных направлений развития науки на ближайшие годы. Отдельно будет выделено направление по вопросам обеспечения национальной безопасности. Данный список выглядит следующим образом: «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование», «Энергия, передовые материалы и транспорт», «Передовое производство, цифровые и космические технологии», «Интеллектуальный потенциал страны», «Наука о жизни и здоровье» и «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса». В рамках обозначенных приоритетов будет уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов, сохранения качества почв, обеспечения энергетической безопасности (включая теплоэнергетику), снижения выбросов парниковых газов и развития возобновляемых источников. Государство планирует поддерживать исследования в сферах строительства, машиностроения, промышленности, транспортных технологий, робототехники, искусственного интеллекта, создания новых материалов, телекоммуникаций, медицины, фармацевтики, животноводства, земледелия, переработки и хранения сельхозпродукции и сырья, производства пищевых продуктов и т.д. Планируется увеличение финансирования науки в 2024 году до 247 миллиардов тенге, в 2023 году цифра составляла 172 миллиарда.

В Послании Президент плавно переходит от развития промышленного сектора страны, к развитию человеческого потенциала и социального сектора, одной из мер улучшения материального благополучия граждан Президент озвучил следующее: «В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.». 01.11.2023 года Мажилис Парламента принял законопроект о Республиканском бюджете, в котором размер минимальной зарплаты на 2024 году установлен в размере 85 тысяч тенге.

Министерством информации и культуры проведена большая работа по исполнению еще одного поручения Касым-Жомарта Кемелевича: «ужесточить наказание за любые проявления семейно-бытового насилия, включая покушения на несовершеннолетних детей, и повысить эффективность профилактической работы.». Так, в рамках профилактики и оказания комплексной помощи семьям в регионах функционируют 68 центров поддержки, 19 из которых предоставляют временное проживание. В целом с начала года оказано более 100 тыс. консультаций. Сегодня разрабатывается проект единой концепции, чтобы стандартизировать деятельность данных центров и улучшить межведомственное взаимодействие для успешного вывода семей из неблагополучной социальной среды. С 2024 года единые подходы к работе будут внедряться во всех центрах.

В регионах также реализуется 156 социальных проектов, включающих в себя такие меры, как финансирование деятельности кризисных центров НПО, пропаганда семейных ценностей среди молодежи, сохранение репродуктивного здоровья населения и профилактическая работа с малообеспеченными семьями. Параллельно с этим Минкультуры и информации запущен пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами, целью которого является сохранение семей и снижение числа бытовых преступлений.

Кроме того, с 16 октября в республике заработал единый государственный контакт-центр «111 – AMANAT» по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, через который в оперативном режиме оказывается правовая, психологическая и консультативная помощь.

В заключении можно отметить, что исполнение послания Президента Казахстана в 2023 году является масштабной и комплексной задачей, требующей времени и согласованных усилий со стороны всех уровней общества. Несмотря на то, что результаты реализации задач пока еще не могут быть полностью оценены, уже можно заметить некоторые положительные изменения в различных сферах. Судя по всему, работа над реализацией послания идет полным ходом, были предприняты шаги по укреплению экономической самодостаточности и образованию прочного промышленного каркаса страны.

Принятие законодательных мер для укрепления экономической самодостаточности и развития промышленного сектора представляет собой важный шаг в достижении этих целей. Также ведется работа по повышению доступности медицинской помощи, модернизации образовательной системы, инвестирования в науку и другим приоритетным направлениям, что создает благоприятные условия для повышения качества жизни граждан.

Общественное сотрудничество, государственная поддержка и активное взаимодействие в рамках общества являются ключевыми факторами для успешной реализации задач, поставленных Президентом. Только совместными усилиями мы сможем создать благоприятное будущее для Казахстана и его граждан.

Таким образом, исполнение послания Президента Казахстана 2023 года представляет собой длительный и постепенный процесс, требующий усилий и взаимодействия всех структур общества. Несмотря на то, что некоторые положительные изменения уже заметны, необходимо продолжать работу над реализацией стратегических целей, чтобы обеспечить устойчивое развитие и повышение качества жизни в стране.