Общество
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Дастан Куттыбаев

Школьная медицина в Год детей получила новые темпы развития.

Процесс передачи школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения вполне логичный и, главное, разумный шаг. Профилактика заболеваний позволит избежать многих проблем со здоровьем. А их выявлено немало.

В частности, зимне-весенние медосмотры врачей поликлиники «Салауатты Астана» показали, что на первом месте находятся нарушения зрения, затем следуют заболевания ротовой полости – это банальный кариес, на третьем месте – избыточный вес детей и угроза ожирения.

– О чем говорит, например, кариес зубов? – комментирует заведующая школьно-дошкольным отделом поликлиники «Салауатты Астана» Сауле Енсебае­ва. – Это значит, что родители не уделяют достаточного внимания стоматологической гигие­не детей.

Наверное, надо было сохранить стоматологические кабинеты в школах, которые бы проводили своевременную санацию ротовой полости у школьников.

Еще одна частая проблема, по ее словам, – это дисфункция ЖКТ: больше всех обращений в школьные медпункты во время нахождения детей в школе составляют функциональные нарушения пищеварения.

– Возможно, это связано с режимом питания в семьях, связано с быстрыми перекусами и газированными напитками. Кстати, газированные напитки являются и частой причиной кариеса – это бич современного питания. Вкусовые рецепторы детей уже настроены на еду быстрого приготовления с различными усилителями вкусов. Но мы следим, чтобы в школах такая еда не продавалась, – дополнила она.

На территории обслуживания поликлиники «Салауатты Астана» находятся 12 школ. Их медицинские работники оказывают первую и неотложную медицинскую помощь, проводят плановую вакцинацию и скрининг.

– Проблема в том, что часть детей, которые учатся в школах, подведомственных нашей мед­организации, прикреплены к разным поликлиникам по месту жительства, и основную медпомощь они получают по месту прикрепления: это дообследование, сдача анализов, лечение, – объясняет врач. – Преемственность между учебным заведением и тем медуч­реждением, куда относится ребенок по месту жительства, удается обеспечить не всегда. По результатам медосмотров мы передаем данные родителям о выявленных отклонениях в здоровье ребенка, далее им необходимо обратиться к своему врачу в поликлинику по месту прикрепления. Диспансерное динамическое наблюдение проводится также врачами общей практики поликлиник по месту жительства ребенка, однако родителям не всегда удается записать детей к специалистам и вовремя посетить их, и понятно почему: родители заняты на работе.

Медработников выручает КМИС – это комплексная медицинская информационная сис­тема, которая позволяет проследить, каких специалистов в поликлинике посетил ребенок и каких результатов добился в лечении.

– Цифровизация выручает: заходишь в паспорт здоровья, и видишь всю информацию о ребенке. Однако при обращении в частные центры, которые не включены в систему «Дамумед» и КМИС, мы не можем проследить, выполнила ли семья школьника наши рекомендации. Хочу отметить добросовестных родителей, которые ответственно подходят к здоровью своих детей, – они следуют нашим рекомендациям, идут в свои поликлиники, где проходят дообследование специалистов, – говорит Сауле Енсебаева.

Заведующая школьно-дошкольным отделением городской поликлиники № 8 Анар Жаппарова считает, что в школах должны работать не только медсестры, но и врачи.

– Дети приходят с разными жалобами, и только врач сможет на месте поставить правильный диагноз и оказать первую неотложную помощь. Конечно, медсестры обучены и проходят курсы повышения квалификации один раз в два года. Но без врачебного осмотра и назначения медсестра не имеет права давать ребенку медикаменты, – отмечает она.

Анар Жаппарову также беспокоят нарушение осанки учеников и сколиоз, а еще плоскостопие, деформация грудной клетки. Дети неправильно сидят за партами, сутулятся. Часто хирурги поликлиники на школьных мед­осмотрах выявляют у мальчиков варикоцеле.

– К нашей поликлинике относятся четыре городские школы и четыре детсада, – отметила Анар Жаппарова. – В начале года, в январе, у нас формируется выездная бригада врачей, составляется график профилактического осмотра, и узкие специалисты выезжают два раза в неделю на организованные медосмотры, о чем ставятся в известность директор, завуч учебного заведения и, конечно, родители. Но врачи просто осматривают детей, а на дообследование и лечение мы уже отправляем в поликлинику по месту жительства, и тут многое зависит от родителей.

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