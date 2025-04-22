Что стоит за валютным рекордом в Казахстане

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Курс европейской валюты на 22 апреля, установленный Национальным банком Казахстана, составил 601,01 тенге, впервые в истории превысив рубеж в 600 тенге. Это событие стало настоящим рекордом на валютном рынке страны. По сравнению с предыдущим днем евро прибавил сразу 1,3%, а с начала месяца его рост составил впечатляющие 10,1%, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такое стремительное укрепление евро происходит на фоне ослабления тенге, а также глобальных валютных колебаний. Нацбанк рассчитывает официальный курс евро через доллар США, используя так называемый кросс-курс. При этом американская валюта в последние недели сама демонстрирует нестабильность: индекс доллара, отражающий его положение по отношению к шести ведущим мировым валютам, опустился до уровня трехлетней давности. Ослаблению доллара способствуют текущие макроэкономические тенденции в США, включая замедление темпов роста экономики, а также ожидания по смягчению денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы.

Интересно, что на этом фоне доллар к тенге показал незначительное снижение. На 22 апреля его курс составил 521,53 тенге — это на 0,1% меньше, чем накануне. Однако по сравнению с началом месяца доллар все же вырос на 3,4%.

Тем временем российский рубль демонстрирует устойчивый рост и уверенное положение по отношению к тенге. Его курс на сегодня установлен на уровне 6,43 тенге, что на 0,6% выше, чем накануне. С начала апреля рубль укрепился на 8,1%, достигнув максимума с февраля 2023 года.

Таким образом, валютный рынок Казахстана переживает волну нестабильности и волатильности, что требует внимания со стороны инвесторов, бизнеса и простых граждан. Особенно на фоне продолжающихся изменений в глобальной финансовой архитектуре и возможного пересмотра монетарной политики ведущих центробанков мира.

#тенге #доллар #рубль #Евро

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