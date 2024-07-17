Чтобы увлекательным был аттракцион

Помимо разнообразия аттракционов и возможности получить яркие впечатления и эмоции, посетителей волнует не менее важный воп­рос – безопасность объектов, их техническое состояние и санитарная обработка.

Самый высокий вращающийся экстремальный аттракцион Астаны открылся в Центральном парке в нынешнем сезоне. Со стороны кажется, что это обычная карусель, но стоит оказаться внутри подвешенной на стальном тросе открытой гондолы, как становится ясно: развлечение это не для слабонервных. Да и факты несчастных случаев на аттракционах, поломок конструкций в Петропавловске, Шымкенте, Атырау, Караганде заставляют еще крепче вцепиться в железные поручни.

Напомним, что в прошлом году 1 июня в Центральном парке Петропавловка случилось ЧП: на одном из аттракционов заклинило тормозную колодку, в результате чего несколько человек получили ушибы. Более серьезные травмы получили дети в Атырау. Там четверо маленьких посетителей сорва­лись вниз, когда конструкция резко остановилась на высоте. К счастью, обошлось без печальных последствий. Тем не менее эти факты говорят о том, насколько важна безопасность в развлекательных парках и центрах.

– Осенью прошлого года была разработана проектно-сметная документация новых объектов, согласно которой до первых морозов забили сваи и уложили фундамент под аттракционы «Высокий полет» и «Экстрим». Мы пригласили китайских и российских специалистов. Первые полностью сопровождали монтажные работы, вторые – обследовали конструкции на безо­пасность, – поясняет заместитель директора Центрального парка Нуржан Нургабулов.

Он также отмечает, что каждый год перед началом сезона представители специализированной компании проверяют аттракционы, то есть объекты проходят так называемое техническое освидетельствование. Если контролирующие выявляют нарушения и неполадки, то исполнителям ничего не остается, как исправлять их, ведь в противном случае разрешение на открытие парка развлечений с железными махинами просто не получить. Да и понимание того, что неисправность может привести к трагедии, заставляет специалистов держать ухо востро. Поэтому, помимо ежесезонной проверки, есть еще ежемесячная и еженедельная. Штатная бригада механиков столичного парка обследует конструкции и в случае необходимости приводит их в надлежащий вид.

К слову, стандартом, обеспечивающим единые правила и нормы безопасности для аттракционов в Казахстане, является СТ РК 3359-2019 «Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов». Он основан на положениях Технического рег­ламента ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ТС 038⁄2016), принятого в рамках Евразийского экономического союза.

КазСтандартом разработан национальный стандарт СТ РК 3878-2023 «Порядок обследования технического состояния аттракционов с истекшим сроком службы и детских игровых площадок для определения возможности их дальнейшей эксплуатации», отмечает пресс-служба Казахстан­ского института стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. На постоянной основе сотрудники КазСтандарта с участием представителей акима­та проводят разъяснительную работу среди владельцев аттракционов. Однако в компетенцию КазСтандарта не входят вопросы надзора за безопасностью аттракционов.

Важным звеном в обеспечении безопасности является профессионально подготовленный персонал. Работники парка должны быть обучены не только правилам эксплуатации аттракционов, но и уметь быстро и адекватно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Это включает в себя эвакуацию посетителей, предос­тавление первой медицинской помощи и соблюдение всех инструкций безопасности. Кроме того, предупреждающие знаки, инструкции и ограничения по росту или состоянию здоровья играют важную роль в предот­вращении несчастных случаев на развлекательных объектах. Посетители должны быть осведомлены о том, какие ограничения существуют для каждой отдельной конструкции, чтобы избежать возможных травм или опасных ситуаций. Все эти требования, как заверяют в столичном Центральном парке, соблюдены.

– Для нас как для доверительных управляющих соблюдение упомянутых принципов и законодательных норм – само собой разумеющийся факт. У нас более 20 аттракционов: есть те, что находятся в ведомстве парка, и частные. На каждом объекте дежурят по два-три сотрудника, – добавляет Нуржан Нургабулов, отмечая, что санитарная обработка объектов проводится ежедневно.

Эксперты, которые не первый год изучают вопросы безопас­ности на аттракционах и других экстремальных конструкциях, отмечают, что каждый посетитель может самостоятельно оценить уровень надежности конструкций. Они должны быть стабильными и не подверженными деформации, чтобы избежать опасных смещений или прогибов, а все части аттракциона, к которым могут прикасаться посетители, должны быть гладкими и без острых углов или выступающих элементов, дабы избежать травм. При этом любые отверстия должны быть достаточно малы, чтобы предотвратить попадание туда пальцев или других частей тела отдыхающих, особенно детей.

Безопасность на аттракционах – это совокупность множества мер, направленных на защиту жизни и здоровья посетителей. От технического обслуживания и обучения персонала до предупреждающих знаков и культуры безопасности – каждый элемент играет свою роль в обеспечении приятного времяпрепровождения. Соблюдение указанных мер позволяет аттракционам сохранять свою привлекательность, даже несмотря на экстремальность некоторых из них.