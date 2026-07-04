Чтобы знания «возвращались» домой

На V заседании Нацио­нального курултая в Кызылорде Президент Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что быть патриотом – большая гражданская ответственность. Подлинный патриотизм не в лозунгах, а в упорном, добросовестном и квалифицированном труде человека.

Этот тезис особенно важен для молодежи. Новое поколение меньше воспринимает назидательные формулы и больше смотрит на реалии жизни: где можно учиться, куда устроиться на работу, как развиваться дальше. Поэтому продвижение патриотических ценностей сегодня невозможно рассматривать отдельно от образования и рынка труда.

Наглядно эта связь проявляется на примере молодых казахстанцев, которые получают образование за рубежом. Часть из них учится по государственной программе «Болашак» и имеет обязательства перед страной. Но есть и другая, менее заметная группа – те, кто уезжают самостоятельно, за счет собственных средств. У них нет формальной обязанности возвращаться, и потому их решение связать дальнейшую жизнь и профессиональный путь с Казахстаном становится вопросом личного выбора.

По данным Статистического института ЮНЕСКО, за рубежом обучаются 91,2 тыс. казахстанских студентов. По этому показателю Казахстан занимает 9-е место в мире. За этой цифрой стоит не только масштаб образовательной мобильности, но и вопрос: что происходит с этим человеческим капиталом дальше?

Об этом мы поговорили с директором Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасовой. Она 30 лет занимается исследованиями в области внутренней политики, межэтнических отношений, социальной сферы.

– Патриотизм имеет ценностное, символическое и прагматическое значение. Для современной молодежи важно понимать: если я вкладываю во что-то свои знания и труд, то это должно как-то возвращаться, причем в осязаемых формах. Есть такое понятие – достойная оценка труда, – начинает наш разговор Айгуль Какимбековна.

Такой подход не делает патриотизм менее искренним, а переводит любовь к Родине в практическую плоскость. Если общество хочет видеть молодежь образованной, трудолюбивой и конкурентоспособной, оно должно создавать среду, где знания и труд востребованы.

– Одно дело – декларировать ценность человеческого капитала, другое – воплотить на деле. Это очень сложная задача, – подчеркивает эксперт.

Особенно остро эта задача проявляется там, где полученные знания не переходят в профессиональную практику. Айгуль Садвакасова поделилась своими наблюдениями – если человек после окончания университета не работает по специальности, через несколько лет он начинает терять квалификацию. Знания, которые не были опробованы на практике, не превращаются в устойчивый опыт. Это касается не только выпускников зарубежных вузов, но именно в их случае проблема заметнее: за таким образованием стоят большие вложения семьи, личный труд, языковая подготовка, адаптация к другой академической среде. Поэтому если после возвращения выпускник не находит применения своим навыкам, страна рискует потерять уже созданный потенциал.

– Когда у молодого специалиста есть диплом, но он не может реализоваться в своей сфере, возникает вопрос: нужен ли я своему обществу и государству? И так мы получаем демотивацию. Если вернуться к вопросам патриотизма, мы теряем и его в том числе, – продолжает Айгуль Садвакасова.

Эта мысль позволяет шире посмотреть на продвижение патриотических ценностей среди молодежи. Оно не может быть только воспитательной работой, уроком или мероприятием. Если молодой человек сталкивается с непонятными карьерными маршрутами или ощущением, что его знания не считываются как ценность, чувство принадлежности постепенно ослабевает. Поэтому, как считает эксперт, необходимо встречное движение – государство, общество и работодатели должны предлагать понятные условия: профессиональную среду, возможность роста, уважение к компетенциям и справедливые карьерные лифты.

Выпускники, которые получают образование за рубежом самостоятельно, могут стать важным ресурсом для страны. Государство может знать общие масштабы образовательной мобильности казахстанцев, но не всегда понимает, кто именно возвращается, по каким специальностям и в какие сферы хочет прийти. Более точные данные по самостоятельным выпускникам могли бы помочь выстраивать молодежную, образовательную и кадровую политику адресно.

– Одним из решений могло бы стать активное сотрудничество между нашими консульствами и ведомствами в Казахстане. Это хороший и полезный механизм для того, чтобы понимать, сколько выпускников зарубежных вузов возвращаются в страну и по каким направлениям, – поясняет Айгуль Садвакасова.

Речь не о контроле, а о мягком сопровождении: карьерных ориентирах, стажировках, связке с работодателями, университетами и госорганами. Если молодой человек видит понятный маршрут, ему легче воспринимать возвращение не как риск, а как осознанную траекторию. Вернувшись домой, у него не будет чувства ненужности.

Не менее значима психологическая сторона. У некоторых молодых людей Казахстан может восприниматься как «второй вариант»: будто возвращение означает отказ от зарубежной карьеры или шаг назад.

Для Айгуль Какимбековны это не абстрактная тема. Проходя научную стажировку в США по программе «500 ученых» через «Болашак», в Maxwell School при Syracuse University, она ясно поняла ценность полученной возможности. Доступ к сильному университету, академическим ресурсам и зарубежной среде стал инвестицией, которую важно вернуть стране через труд и профессиональный вклад. Поэтому отношение к обязательствам как к обременению эксперт считает неверным: если человек осознанно принял поддержку государства, возвращение должно восприниматься как часть ответственности перед обществом.

Она также отмечает, что в молодом возрасте человек часто склонен идеализировать чужую среду и недооценивать то, что есть рядом. Однако профессио­нальный путь редко строится сразу. Чтобы стать сильным специалистом, нужны годы труда, практики, ошибок и настойчивости. Поэтому молодежи важны личные примеры людей, которые прошли сложный путь и смогли реализоваться в Казахстане.

Опыт жизни или учебы за рубежом полезен именно потому, что дает возможность сравнивать. Молодой человек видит другие системы образования, другой рынок труда, другую культуру повседневности. И это необязательно должно вести к разрыву с родиной, напротив – поможет яснее увидеть, какие знания и навыки можно привезти домой и применить.

– Невозможно отделить: вот это я делаю для страны, а это – для себя. В любом случае человек делает это для себя. А когда личный путь вырастает во что-то большее, он превращается во вклад в государство, – рассуждает Айгуль Садвакасова.

Сильное общество складывается из людей, которые развивают себя, становятся профессиональнее, создают проекты, работают честно и постепенно превращают личный успех в общественную пользу. Для Казахстана это еще вопрос долго­срочной конкурентоспособности. Патриотизм молодого поколения нужно подкреплять справедливой оценкой труда, понятными карьерными маршрутами, цифровыми инструментами, доступной информацией и уважением к интеллектуальному труду. Важно, чтобы после обучения и зарубежного опыта молодежь видела дома не закрытую дверь, а пространство возможностей – где не теряются знания, ценятся труд и квалификация.