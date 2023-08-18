CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин пригласил CITIC GROUP инвестировать в сельское хозяйство Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

CITIC Group – это крупный китайский государственный конгломерат, занимающийся финансово-банковской деятельностью, страхованием, инвестированием в промышленный и строительный сектора экономики, энергетику, разработку минеральных ресурсов, машиностроение, транспорт и телекоммуникации, недвижимость. По итогам 2022 года занял 102 место в международном рейтинге компаний Fortune Global 500.

Несмотря на сугубо промышленный вектор деятельности, сегодня компания активно развивает сельскохозяйственное направление, планирует построить в Алашанькоу мясоперерабатывающий комбинат. Возможности инвестирования в сельское хозяйство в Казахстане стороны обсудили на встрече.

Как отметил Тао Ян, конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота.

«Сейчас работаем над проектом создания фабрики по производству кормов на основе пшеницы в Казахстане. В Китае есть большая потребность в таких кормах. Недавно встретились в Ушарале с местными партнерами по разведению коров. Они очень надеются создать местную компанию, у них лучше условия для выращивания скота, чем в Синцзяне. Однако, есть проблема ограничений вывоза живого скота и мяса из Казахстана в КНР», — посетовал глава конгломерата.

Серик Жумангарин напомнил, что экспорт мясной продукции со всей территории РК был приостановлен китайской стороной из-за эпизоотий, но уполномоченные органы двух стран сейчас активно работают над снятием этих ограничений.

«Для нас также очень важно как можно скорее решить вопрос снятия ограничений. У Казахстана большие возможности обеспечить поставки мяса в Китай. В марте этого года Всемирная организация здоровья животных объявила пять юго-восточных регионов Казахстана свободными от ящура с вакцинацией», — информировал он.

Вице-премьер Казахстана предложил президенту CITIC CONSTRUCTION рассмотреть несколько направлений инвестиций в сельское хозяйство. Первое — совместное выращивание растений, кормовых и животных на территории, прилегающей к СУАР. Второе — совместное разведение животных, главным образом, коров и овец.

«На территории Казахстана не хватает производств по переработке шкур и шерсти, молока, выращиванию птицы. Предлагаю рассмотреть возможность инвестирования в эти сферы, в проекты по орошению. Правительство РК готово оказать содействие для успешной реализации проектов, ведь CITIC Group – это надежный инвестиционный партнер Казахстана», — подчеркнул Жумангарин.

Проекты с участием CITIC Group в Казахстане:

- АО «Каражанбасмунай» – акционеры АО «РД «КМГ» (50%) и «CITIC Group» (50%);

- Битумный завод ТОО «СП «CASPI BITUM»;

- «CITIC Kazyna Investment Fund I» – инвесторы Фонда – АО «Казына Капитал Менеджмент» (49,9%), «CITIC Group (37,4%) и аффилиированная с ним компания «Sun Success International Limited» (12,5%). Инвестиционное управление Фондом осуществляется на паритетной основе;

- Совместный фонд прямых инвестиций «Eurasian Nurly Investment Fund» — проект АО «Самрук-Казына» совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент» с участием корпорации «CITIC Group» и ряда других партнеров;

- Договор генерального подряда на реконструкцию автодорог на участках Талдыкорган - Усть-Каменогорск (764 км) и Ушарал - Достык (180 км);

- Глубокая обработка пластовой воды на месторождении «Каражанбас». Цель проекта: производство опресненной пластовой воды в объеме 17 тыс. куб. м/сутки для технологичных нужд, а также поставок на нужды населения. Объект в тестовом режиме введен в эксплуатацию 7 июля 2022 года.