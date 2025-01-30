Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева

Фото: пресс-служба МКИ

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в этом году юбилей великого поэта совпадает с 85-летием музея Абая, который является главным центром по изучению и популяризации его наследия.

В честь этих знаменательных дат были представлены выставки «Абай әлемдік ойдың алыбы» и «Абай бейнелеу өнерінде» из фондов музея-заповедника. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, сотрудники учреждений культуры и искусства области Абай.

В ходе мероприятия прозвучали песни Абая, а артисты музыкально-драматического театра им. Абая представили отрывок из трагедии

«Жаза-Наза».