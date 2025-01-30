Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева

Культура
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Маргулан Бейсекенов, Семей

В государственном музее-заповеднике «Жидебай-Бөрілі» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 180-летию Абая Кунанбаева.

Фото: пресс-служба МКИ

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в этом году юбилей великого поэта совпадает с 85-летием музея Абая, который является главным центром по изучению и популяризации его наследия.

В честь этих знаменательных дат были представлены выставки «Абай әлемдік ойдың алыбы» и «Абай бейнелеу өнерінде» из фондов музея-заповедника. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, сотрудники учреждений культуры и искусства области Абай.

В ходе мероприятия прозвучали песни Абая, а артисты музыкально-драматического театра им. Абая представили отрывок из трагедии
«Жаза-Наза».

#мероприятия #юбилей #Абай #старт

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