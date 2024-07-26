Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле

Общество
6
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Проект считается не только масштабным, но и уникальным по нескольким причинам.

фото предоставлено пресс-службой акима Костанайского района

Во-первых, жилые комплексы расположатся рядом с живопис­ным лесом площадью около 300 га, а общая площадь застройки составит 176 га. Во-вторых, благодаря возведению новых микрорайонов город Тобыл станет первым обладателем самого большого небоскреба в Костанайской области.

– В двух новых микрорайонах планируется возвести 154 комфортабельных жилых дома высотностью от пяти до 24 этажей, построенных с применением современных экологических материалов, – проинформировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В общей сложности в жилых комплексах будет построено 14 тыс. квартир, а это 1 млн кв. м жилого фонда. Жилой комплекс следует рассматривать как главный структурный элемент города со своим собственным общественным центром. Предполагается, что население двух новых микрорайонов достигнет 60 тыс. человек.

«Астана» и «Байтерек» расположатся в пяти минутах езды от центра Костаная с удобной транспортной и развитой социальной инфраструктурой. По замыслу проектировщиков, в новых микрорайонах будут широкие магистральные улицы и просторные внутриквартальные дороги, оснащенные «умными остановками», видеонаблюдением и освещением. В шаговой доступности от многоэтажек построят комфортабельные школы, а на первых этажах жилых комплексов расположат детские сады. Предусмотрено возведение многопрофильной больницы и самого крупного торгового цент­ра в регионе.

«Астана» и «Байтерек» станут центром активного отдыха и развлечений. Здесь обустроят спортплощадки, велосипедные дорожки, воркаут-зоны, скейт-площадки и многопрофильный спорткомплекс.

А главной достопримечательностью станет Парк независимости, который раскинется на площади в 41 га и будет выполнен в форме карты Казахстана.

– Уже в этом году начнется строительство 12 многоэтажных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году, – сказал аким Костанайского района Берик Танжариков.

Старт возведению новых мик­рорайонов был дан в рамках инвестиционного форума Kostanay INVEST 2024. После торжественной презентации экскаваторы приступили к земляным работам под закладку фундаментов первых домов. В этот же вечер появились и первые потенциальные жители. Среди присутствующих на концерте по случаю открытия новых микрорайонов разыграли сертификаты со скидками на покупку квартир на суммы 500 тыс. тенге и 1 млн тенге.

#столица #строительство #Тобыл #микрорайоны

Популярное

Все
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
Самая прекрасная пора
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Общественные объединения помогают сохранять национальные тр…
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытыва…
До старта игр номадов осталось 44 дня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]