Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле

Во-первых, жилые комплексы расположатся рядом с живопис­ным лесом площадью около 300 га, а общая площадь застройки составит 176 га. Во-вторых, благодаря возведению новых микрорайонов город Тобыл станет первым обладателем самого большого небоскреба в Костанайской области.

– В двух новых микрорайонах планируется возвести 154 комфортабельных жилых дома высотностью от пяти до 24 этажей, построенных с применением современных экологических материалов, – проинформировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В общей сложности в жилых комплексах будет построено 14 тыс. квартир, а это 1 млн кв. м жилого фонда. Жилой комплекс следует рассматривать как главный структурный элемент города со своим собственным общественным центром. Предполагается, что население двух новых микрорайонов достигнет 60 тыс. человек.

«Астана» и «Байтерек» расположатся в пяти минутах езды от центра Костаная с удобной транспортной и развитой социальной инфраструктурой. По замыслу проектировщиков, в новых микрорайонах будут широкие магистральные улицы и просторные внутриквартальные дороги, оснащенные «умными остановками», видеонаблюдением и освещением. В шаговой доступности от многоэтажек построят комфортабельные школы, а на первых этажах жилых комплексов расположат детские сады. Предусмотрено возведение многопрофильной больницы и самого крупного торгового цент­ра в регионе.

«Астана» и «Байтерек» станут центром активного отдыха и развлечений. Здесь обустроят спортплощадки, велосипедные дорожки, воркаут-зоны, скейт-площадки и многопрофильный спорткомплекс.

А главной достопримечательностью станет Парк независимости, который раскинется на площади в 41 га и будет выполнен в форме карты Казахстана.

– Уже в этом году начнется строительство 12 многоэтажных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году, – сказал аким Костанайского района Берик Танжариков.

Старт возведению новых мик­рорайонов был дан в рамках инвестиционного форума Kostanay INVEST 2024. После торжественной презентации экскаваторы приступили к земляным работам под закладку фундаментов первых домов. В этот же вечер появились и первые потенциальные жители. Среди присутствующих на концерте по случаю открытия новых микрорайонов разыграли сертификаты со скидками на покупку квартир на суммы 500 тыс. тенге и 1 млн тенге.