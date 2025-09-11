Дана Уайт рассказал о новом боксёрском проекте

Бокс
118

Ранее Уайт неоднократно заявлял, что современный бокс «разрушен» и его намерение — спасти данную индустрию

Фото: championat.com

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о планах, которые он преследует в индустрии профессионального бокса, где он совместно с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом развивает проект Zuffa Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

«По сути, в 2026 году я открою своё шоу, и то, что я собираюсь делать, будет похоже на Contender Series. Лучшие будут драться с лучшими, непобеждённые будут драться с непобеждёнными, и что вы будете делать — это ждать первого боя вечера, а не только главного события. Поэтому я буду растить звёзд, организовывать отличные бои, а потом эти парни будут уходить драться к Турки», — сказал Уайт в интервью Vegas PBS.

Ранее Уайт неоднократно заявлял, что современный бокс «разрушен» и его намерение — спасти данную индустрию.

Как отмечает Sports.kz, Данияр Елеусинов стал первым казахстанским боксером, подписавшимся в новый промоушен Даны Уайта по боксу.

 

#проект #бокс #Дана Уайт

Популярное

Все
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
«Маскарад» в Шымкенте
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Не просто стратегия, а шанс
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Вторая жизнь плантаций
Переходят на водосбережение
Закладывая основу эффективного партнерства
Глава государства поздравил Kazinform
Запас прочности животноводства
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Завершается поливной сезон
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Наталья Богданова принесла Казахстану первую медаль на ЧМ п…
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата ми…
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Три «золота» в копилке сборной Казахстана по боксу с ЧА в Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]