Данил Мусабаев выиграл серебряную медаль Азиатских игр

У сборной Казахстана уже 44 медали

Фото: пресс-служба НОК

Казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в батутной гимнастике, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

2-е место в финале ему принесли 52.270 балла.

Золотую медаль завоевал китаец Лангю Ян – 59.850 балла. Японец Хирото Ямада показал третий результат – 57.100 балла.

Отметим, что в активе сборной Казахстана уже 44 медали: 5 золотых, 10 серебряных и 29 бронзовых.