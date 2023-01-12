Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов крупного магазина утекли в Сеть

Персональные данные более чем 260 тысяч казахстанских клиентов магазина «Спортмастер» утекли в Сеть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Фото: Kazpravda.kz

«В начале этого года в средствах массовой информации стало известно об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов «Спортмастер» из стран СНГ.

KZ-CERT сообщает, что список содержал в себе более 260 тысяч строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных охватывает период с 15 сентября 2012 по 18 мая 2018 года. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт», – заявили в службе.

В KZ-CERT пояснили, что информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при звонках и рассылке фишинговых сообщений для получения конфиденциальных и банковских данных, при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.