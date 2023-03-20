Данные еxit poll: Мажилис будет многопартийным

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Лилия Сыздыкова

Согласно данным трех exit poll, пять и более процентов голосов избирателей на выборах набрали пять или шесть партий.

На прошедших парламентских выборах опросы избирателей на выходе с участков для голосования имел право проводить ряд социологических институтов. В том числе большие республиканские исследования делали Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», Институт Евразийской интеграции и Институт комп­лексных социальных исследований «СОЦИС-А». Единым заказчиком этих трех еxit poll стал консорциум, сформированный рядом казахстанских СМИ, – интернет-ресурсами Zakon.kz и Informburo.kz, телеканалами КТК и «31 канал».

Сразу после полуночи первыми были представлены результаты еxit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции: их на онлайн-марафоне «Сайлау-2023» озвучила представитель института Айгерим Ергенболаткызы.

– Результаты еxit poll следую­щие: 53,46% респондентов ответили, что проголосовали за партию «Amanat», 10,52% – за Народно-демократическую пат­риотическую партию «Ауыл». За партию «Respublica» – 8,9%, за Народную партию Казахстана – 6,25%. За Казахстанскую партию зеленых «Байтақ» проголосовали 3,22% респондентов, 7,87% – за Демократическую партию Казахстана «Ақ жол», 5,31% респондентов – за Общенациональную социал-демократическую партию. И оставшиеся 4,47% респондентов ответили, что проголосовали «Против всех», – сообщила Айге­рим Ерген­болаткызы.

Институт Евразийской интеграции 19 марта проводил опрос граждан на выходе из избирательных участков во всех 20 регионах страны. Опрос охватил 200 избирательных участков (124 – в городах, 76 – в селах) и 30 тыс. избирателей. Погрешность результатов исследования, по словам представителя института, не превышает 1%.

Данные опроса, проведенного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», прозвучали в прямом эфире на телеканале КТК.

– На выходе из избирательных участков избирателям задавался один вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию в Мажилис Парламента вы проголосовали?» По итогам еxit poll голоса избирателей распределились следую­щим образом: 54,42% респондентов ответили, что проголосовали за партию «Amanat», 10,21% – за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл», 8,79% – за партию «Respublica», 6,89% – за Народную партию Казахстана, 2,17% – за Казахстанскую партию зеленых «Байтақ», 8,21% – за Демократическую партию Казахстана «Ақ жол», 4,91% – за Общенациональную социал-демократическую партию. 4,4% избирателей ответили, что они проголосовали «Против всех», – рассказал представитель Института «СОЦИС-А» Алибек Тажибаев.

Интервьюеры Института комплекс­ных социальных исследований «СОЦИС-А»­ работали на 467 избирательных участках по всему Казахстану: были опрошены избиратели в городах республиканского значения, в областных центрах, в малых городах, в крупных и малонаселенных селах. Всего они опросили около 312 тыс. респондентов. Погрешность полученных результатов составляет плюс-минус 1,1%.

Результаты третьего еxit poll – от Научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» – были озвучены на финальном брифинге Службы центральных коммуникаций в рамках онлайн-марафона «Сайлау-2023».

– По итогам еxit poll голоса избирателей распределились следующим образом: 53,33% избирателей ответили, что проголосовали за партию «Amanat», 11,26% – за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл», 8,33% – за партию «Respublica», 6,93% – за Народную партию Казахстана, 2,51% – за Казахстанскую партию зеленых «Байтақ», 8,87% – за Демократическую партию Казахстана «Ақ жол», 5,12% – за Общенациональную социал-демократическую партию. 3,65% избирателей ответили, что проголосовали «Против всех», – объявила результаты директор по проектам «Института демократии» Татьяна Башарина.

Интервьюеры Научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» 19 марта работали на 300 избирательных участках по всей стране. Опросом были охвачены 12 тыс. избирателей во всех городах республиканского и областного значения, а также в ряде малых городов, крупных и малонаселенных селах. Погрешность полученных результатов составляет плюс-минус 1,1%.

Для прохождения в Мажилис партиям на выборах необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, исходя из данных трех еxit poll, в Парламенте могут быть представлены пять или шесть партий из семи участвовавших в выборах. Так, все три опроса сходятся на том, что пороговый барьер однознач­но преодолели «Amanat», «Ауыл», «Respublica», «Ақ жол» и НПК. Под вопросом – ОСДП. Не проходит партия зеленых «Байтақ».

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