Данные еxit poll: Мажилис будет многопартийным

Согласно данным трех exit poll, пять и более процентов голосов избирателей на выборах набрали пять или шесть партий.

На прошедших парламентских выборах опросы избирателей на выходе с участков для голосования имел право проводить ряд социологических институтов. В том числе большие республиканские исследования делали Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», Институт Евразийской интеграции и Институт комп­лексных социальных исследований «СОЦИС-А». Единым заказчиком этих трех еxit poll стал консорциум, сформированный рядом казахстанских СМИ, – интернет-ресурсами Zakon.kz и Informburo.kz, телеканалами КТК и «31 канал».

Сразу после полуночи первыми были представлены результаты еxit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции: их на онлайн-марафоне «Сайлау-2023» озвучила представитель института Айгерим Ергенболаткызы.

– Результаты еxit poll следую­щие: 53,46% респондентов ответили, что проголосовали за партию «Amanat», 10,52% – за Народно-демократическую пат­риотическую партию «Ауыл». За партию «Respublica» – 8,9%, за Народную партию Казахстана – 6,25%. За Казахстанскую партию зеленых «Байтақ» проголосовали 3,22% респондентов, 7,87% – за Демократическую партию Казахстана «Ақ жол», 5,31% респондентов – за Общенациональную социал-демократическую партию. И оставшиеся 4,47% респондентов ответили, что проголосовали «Против всех», – сообщила Айге­рим Ерген­болаткызы.

Институт Евразийской интеграции 19 марта проводил опрос граждан на выходе из избирательных участков во всех 20 регионах страны. Опрос охватил 200 избирательных участков (124 – в городах, 76 – в селах) и 30 тыс. избирателей. Погрешность результатов исследования, по словам представителя института, не превышает 1%.