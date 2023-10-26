Дастан Мукашбеков стал чемпионом Азиатских параигр

Кроме того, двумя бронзами пополнили копилку Казахстана Иван Зелезняк, Алимжан Аяпов и Серик Солтанов

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике (ядро) на Азиатских параиграх в Ханчжоу. Его результат - 15,74 м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Отметим, что это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.

Также, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.

Кроме того, казахстанская команда по шахматам завоевала бронзовую медаль. В составе команды Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.