Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Челси»

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Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба.

Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за родную команду.

Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в Академию «Кайрата», где прошёл все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству.

Его достижения:

▪️ 28 матчей, 26 голов и 10 ассистов за два сезона в QJ League

▪️ Самый ценный игрок QJ League сезона 2024

▪️ 5 матчей и победный гол в Первой лиге

▪️ 4 матча, 1 гол, 1 ассист в Юношеской лиге УЕФА

Ранее известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что «аристократы» заплатят за переход юного казахского футболиста € 4 млн.