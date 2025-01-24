Юный казахский футболист станет игроком лондонского «Челси»

Об этом в соцсети X сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо

По информации источника, английский гранд заплатит «Кайрату» € 4 млн + бонусы, что является рекордной сделкой для казахстанской премьер-лиги. При этом до наступления 18-летнего возраста молодой футболист останется на родине, а потом приедет на пятилетний контракт с возможностью продления на год.

Ранее российский журналист и инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма трансфера составит € 4,3 млн, из которых € 2,4 млн – фиксированная часть, остальное – бонусы за игры.

В нынешнем сезоне Сатпаев сыграл четыре матча за «Кайрат» в юношеской лиге УЕФА, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.