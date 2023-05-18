Даулет Бекманов освобожден от должности председателя Комитета госуслуг Минцифры

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Бекманов Даулет Нысанхулович освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: gov.kz

Даулет Бекманов родился в 1983 году. Окончил университет «Мирас», Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в должности инженера-системотехника в частной организации.

В разные годы работал в АО «НИТ», министерствах связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию.

В 2018-2020 годы занимал должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

С февраля 2020 года по настоящее время являлся председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.