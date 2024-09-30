Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Кадровые назначения , Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он освобожден от ранее занимаемой должности

Фото: ortcom.kz

Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое, Краснокурский район, Павлодарская область, КазССР.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году.

Служба в Ушаральском истребительном полку; командир эскадрильи «Су-27» в Талдыкоргане; начальник штаба Карагандинской авиабазы; командир шымкентской авиабазы; командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК; директор Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом президента РК был назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

«Военный летчик снайпер». Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

 

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