В Мангистау за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за пределы страны выдворено 29 иностранцев.

Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) для пресечения фактов незаконной миграции, а также выявления нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, допус­каемых иностранцами и лицами без гражданства, на территории области проводится с 10 по 17 марта.

За четыре дня ОПМ сотрудники миграционной полиции за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения уже привлекли к административной ответственнос­ти 476 человек. Кроме этого, 87 граждан РК привлечены за несвоевременное уведомление органов полиции о прибытии иностранцев.

По решению суда 29 иностранцев были выдворены с территории страны. Помимо этого, в ходе мероприятия были задержаны 3 преступника, находившиеся в розыске.

– Иностранные граждане или лица без гражданства, а также принимающие их физические лица и работодатели, допустившие нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан, будут привлечены к административной и уголовной ответственности, – предупредили в департаменте полиции Мангистауской области.