Давно забытое старое…

Площадь Абая в нынешнем году стала сценой для IV Фестиваля сов­ременной этнической музыки The Spirit of Tengri 2016. И хотя этот праздник еще достаточно молод, он уже имеет свое собственное лицо, которое позволяет ежегодному событию выгодно отличаться среди прочих культурных мероприятий не только города Алматы, но и всего Казахстана.В 2013 году, когда небольшая площадка перед зданием одного из городских торговых центров зазвучала фольклорными песнями на современный лад, никто не ожидал, что у этнической музыки окажется столько поклонников. Тогда выступления музыкальных коллективов из разных уголков СНГ объединял дух некогда общего тенгрианства. Событие сразу же вызвало резонанс среди меломанов. А спус­тя несколько месяцев по следам первого фестиваля вышло двухдис­ковое издание The Spirit of Tengri. Спрос на СD и DVD с видеоверсией праздника музыки предков, оказавшейся в руках сов­ременных исполнителей, показал, насколько правы были организаторы, открывая широкому зрителю такой специфический пласт музыкаль­ной культуры.С тех пор география участников мероприятия заметно расширилась. Под сенью The Spirit of Tengri теперь выступают не только коллективы из ближнего зарубежья, но и индейцы, мадьяры, турки, эстонцы, китайцы…В текущем году фестиваль проходил при поддержке акимата Алма­ты и был посвящен тысячелетию города. Бауыржан Байбек, выступая с приветствием к гостям и участникам праздника, назвал The Spirit of Tengri визитной карточкой Алматы.– Фестиваль уже стал знаковым музыкальным событием, признанным далеко за пределами нашей родины, – отметил аким Алматы. – За эти годы в нем приняли учас­тие многие известные музыканты из разных регионов мира. The Spirit of Tengri известен сегодня не только ценителям этнической музыки и фолк-рока, но и широкой аудитории. Не случайно мес­том рождения и традиционного проведения этого потрясаю­щего культурного и духовного проекта стал Алматы с 1000-летней историей. Как и много веков назад, Алматы остается местом сближения культур, городом, где всегда царил дух свободного творчества. Мы с ра­достью встречаем сегодня исполнителей и творческие коллективы, а также поклонников фестиваля – истинных ценителей этнической музыки. Уверен, что интерес к этой культуре, особенно в современной обработке, в мире будет только возрастать, аудитория – расширяться, и сегодня мы являемся свидетелями этого явления. Здесь каждый имеет возможность прикоснуться к таинственному миру национальной музыки, окунуться во все многообразие культурных традиций разных народов, ощутить связь прошлого с настоящим.Воинственный кюй Даулеткерея громовыми раскатами проекта «Барабаны Алматы» первым обрушился на присутствую­щих. Вместе с домбристами Национальной консерватории им. Курмангазы ударники сразу же смогли достучаться до сердец разноликой аудитории. Свободный вход на концерт позволил собрать перед сценой менеджеров и дауншифтеров, растаманов и домохозяек с детишками, эпатажно наряженных последователей панк-культуры и прилежно одетых госслужащих. Что же касается объединяющей силы искусства, то площадь перед Дворцом респуб­лики в эти дни представляла собой многонациональную палитру народа не только всего Казахстана, но и дальнего зарубежья.Тут же у сцены ремесленники предлагали диковинные товары. Ловцы снов, изделия из кожи и вой­лока, керамические копии ископаемых артефактов и целый набор туристического трофейного мастерства. Дизайнерские произведения ручной работы и, конечно же, люминесцентная мишура, которая как магнит притягивает ребятишек к лавкам торговцев.Пока эстонцы «тянули» волынку, зрители завели хоровод. Коллектив TRAD.ATTACK органично вплетал в современные ритмы мелодичность народных напевов. А чуть позже якутская группа «Айархаан» начала вытворять чудеса. Под дрожащие звуки хомуса, наполненного специальной дыхательной техникой, все присутствую­щие вдруг очутились в первозданном лесу. Крики птиц и неведомых нам животных, слетая со сцены, словно оживший тотем блуждали среди погружаю­щейся в эзотерический транс толпы.В течение двух дней творчес­кие коллективы «Алдаспан», «Тиг­рахауд» и Roksonaki – Казахстан, Baba Zula – Турция, Huun Huur Tu – Тува, DJ Carmen Rizzo – США, «Аргымак» – Башкортостан, Tilla Török’s Band&Holdviola – Венгрия, Sintas – Китай возвращали слушателей к истокам. Каждое выступление длилось по 30–40 минут, как отметили организаторы, это время полноценной концертной программы.За несколько лет фестиваль The Spirit of Tengri в Алматы сумел добиться признания далеко за пределами нашей страны.А нам, зрителям, остается надеяться, что в будущем его популярность будет только расти, каждый раз превращая забытое старое, что укрылось в народных напевах, в нечто новое, что позволит нам вновь и вновь открывать для себя глубины ушедших, но не забытых культур.