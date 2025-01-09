Давняя знакомая похитила деньги с банковской карты жителя Атбасара

Они отмечали праздник в одной компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские в Акмолинской области неоднократно предупреждали о необходимости более бдительно следить за своими мобильными приложениями во избежание мошеннических действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Мобильный телефон, в котором в свободном доступе находятся приложения банков и счета, могут стать легкой добычей для недобросовестных граждан, желающих поживиться за чужой счет. Как показывает полицейская практика, зачастую такими махинациями не «брезгуют» близкие друзья, коллеги или родственники.

Очередной жертвой такого обмана стал житель города Атбасар, который 29-го декабря прошлого года лишился 60 000 тенге с личного банковского счета. Отсутствие денег мужчина заметил лишь пятого января и сразу же обратился за помощью в полицию.

Правоохранители установили, что денежными средствами незаконно завладела давняя знакомая потерпевшего, с которой они в день происшествия находились в одной компании.

Воспользовавшись временным отсутствием заявителя, 44-летняя женщина через приложение банка похитила указанную сумму, а после потратила на личные нужды. По факту кражи полицейские проводят досудебное расследование. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не оставляйте свои мобильные телефоны без присмотра, устанавливайте пароли и следите за своими счетами.