Дайте лед!

Спорт
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Елена Ульянкина

Юным конькобежцам и шорт-трековцам из карагандинской школы олимпийского резерва стало негде готовиться к соревнованиям.

рисунок Николая Веревочкина

Теплая зима и нехватка бюджетных денег – вот из-за чего страдают юные спортсмены. Им негде проводить тренировки по конькобежному спорту и шорт-треку.

На городском стадионе «Шахтер» нынче каток не залили. А аренда корта в ледовом дворце «Акжолтай» достаточно дорогая. Бюджетного финансирования не хватает, для того чтобы организовать полноценный тренировочный процесс.

– Уже лет 20 наши воспитанники катаются на льду стадиона «Шахтер», который заливают на запасном футбольном поле, – объясняет директор карагандинской областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Гульнара Аликулова. – Оно нам подходит. Там дорожка длиной в 400 метров. На запасном поле постелили новый дорогой газон, а зимой из-за теплой погоды и небольшой массы снега здесь не залили каток. Мы все понимаем, но детям негде готовиться к соревнованиям.

В Караганде есть три крытых ледовых площадки – «Караганда-Арена», «Досжан-Спорт» и «Акжолтай». Первые две заняты хоккеистами. Здесь тренируются и начинающие спортсмены, и профессиональные – из клуба «Сары­арка». Поэтому конькобежцам и шорт-трековцам остается рассчитывать только на каток в ледовом дворце «Акжолтай». Этот спортивный объект частный. Его приватизировали в 1997 году. Поэтому спортшколе приходится отдавать за аренду катка большие суммы.

– Один час занятий на стадионе для нас стоил 6 000 тенге, а в «Акжолтае» мы платим по 72 тысячи тенге, – рассказывает Гульнара Аликулова.

– В нашем бюджете на аренду льда заложено 23 миллиона тенге. Этого хватит всего на 320 часов (на 40 дней при шестичасовых тренировках. – Прим. авт.). Большего себе мы позволить не можем. Потому одновременно на катке находятся по 30–40 человек. Это очень травмоопасно. Во время тренировок по шорт-треку мы по периметру корта ставим маты – для защиты. Знаете, когда спортсмен коньком проезжает по мату, то разрезает его как ножом. Поэтому мы каждый раз переживаем, как бы чего ни случилось.

Люди, несведущие в спорте, советуют юным конькобежцам тренироваться на льду большого озера в центральном парке культуры и отдыха Караганды. Он ведь бесплатный.

Да, любители там катаются на коньках, однако для профессионалов эта площадка не подходит. Лед здесь неровный и непрочный, поскольку залит не по спортивным нормативам. Занимаясь на нем, дети рискуют сломать коньки или упасть, получить серьезные травмы.

– У нас достаточно дорогая экипировка. Только стоимость коньков доходит до 1 000 долларов, – отмечает директор школы по зимним видам спорта. – На таком льду от них ничего не останется. Пока нас выручает тренировочная база в столичном ледовом дворце «Алау». Но всех детей, а их у нас более 140, мы туда отправить не можем. Для нас это дорого. Я считаю, что детский спорт должен быть в приоритете.

Сейчас для тех, кто занимается зимними видами спорта, горячая пора. Проходят не только соревнования, но и присуждаются спортивные разряды. Для детей, мечтающих стать чемпионами и победителями Олимпийских игр, это крайне важно. Поэтому родители юных спортсменов обратились за помощью в общественный совет Карагандинской области.

Его члены провели анализ цен на аренду катков в разных городах Казахстана. Оказалось, что в Караганде лед самый дорогой. В Шымкенте спортивные школы в среднем платят за каток по 45 тыс. тенге, в Астане – по 40 тыс. тенге, а в Алматы и Усть-Каменогорске – по 38 тыс. тенге за час.

Эти данные прозвучали на выездном заседании, в котором участвовали чиновники из управления спорта и владелец ледового дворца «Акжолтай». Общественники попросили у последнего льготы и скидки на аренду льда для школы по зимним видам спорта. От прямого ответа директор компании APN – Profit Limited, которой принадлежит спортивный объект, Баян Абдуллина уклонилась. Она заявила, что расходы на содержание льда ежегодно растут, а сумма бюджетного финансирования не меняется. Вот уже в течение восьми лет спортивная школа платит за каток по 23 млн тенге.

Общественников это заявление удивило. Они отреагировали так: если для вас лед – обуза, то отдайте его государству!

– Мы считаем, что зарабатывать деньги на детях недопустимо, – выразил мнение общественного совета его председатель Жанибек Садыканов. – Для детско-юношеских спортивных школ должны быть скидки на аренду льда. Нам известно, что владелец ледового дворца имеет и другой бизнес, у него солидные доходы. Надеемся, что, будучи патриотом своего города, он предоставит скидки юным спортсменам. В противном случае мы поднимем вопрос о возврате приватизированного в первые годы независимости объекта в коммунальную собственность.

Следующий раунд переговоров состоится через неделю. Общественники надеются, что владелец ледовой арены пойдет на уступки.

Что же касается идеи о возврате ледового дворца «Акжолтай» в собственность города, то ее вряд ли можно назвать экономически целесообразной. Дело в том, что это спортивное сооружение возведено более 50 лет назад. Оно нуждается в ремонте и модернизации. Разумнее и выгоднее было бы построить новый крытый каток, соответствующий мировым стандартам, пусть даже из быстровозводимых конструкций.

#бюджет #Караганда #спортсмены #тренировки #олимпийский резерв #каток

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