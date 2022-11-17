Статьи Дефицит безопасности 17 ноября 2022 г. 1:13 Серик Кабдулов, Атырауская область Группа депутатов Мажилиса Парламента направила депутатский запрос в Правительство по поводу тревожной ситуации, сложившейся на западе Казахстана в сфере водной безопасности. Поводом для обращения послужила информация о крупной аварии в российском Волгограде, в результате которой неочищенные канализационные стоки хлынули в Волгу. На территорию нашей республики загрязненная вода могла попасть через рукава в реку Кигач. И тогда бы в зоне риска оказались свыше 800 тыс. жителей двух областей – Атырауской и Мангистауской, употребляющих воду как из реки, так и через водовод Кигач – Мангышлак. – Вопрос с обеспечением качественной питьевой водой для жителей западной части Казахстана и так достаточно острый, – прокомментировал ситуацию мажилисмен Дюсенбай Турганов. – Его неоднократно поднимали мои коллеги. Но в данном случае особую обеспокоенность вызвала не только реальная угроза попадания на территорию нашей страны загрязненных вод, но и то, каким образом подобного рода информацию, имеющую, по сути, стратегическое значение, получают наши уполномоченные органы. Как же случилось, что экологические службы республики узнают о загрязнении только через социальные сети? После того, как соцсети известили о том, что в Волгограде произошла масштабная коммунальная авария с прорывом канализационного коллектора и попаданием нечистот в реку, экологи начали отбор и анализ проб речной воды. – Пробы воды отбирались по десяти компонентам, таким, как водородные показатели, азот, сульфат, нитрит, нитраты, взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты, по сухому остатку, – пояснил главный государственный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов. – Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Что касается самой аварии, то она произошла в Волгограде 28 октября из-за обрушения свода бетонного канала для канализационного коллектора. При этом, по мнению российских экспертов, попавшая в Волгу со сточными водами органика будет оседать на речном дне. Однако с повышением температуры воды весной она выступит дополнительным загрязняющим фактором. Стоит учесть, что Волгоград находится на высоком берегу Волги и течение там более сильное. Из-за этого попадающие в реку загрязняющие вещества перемешиваются и не достигают концентраций, которые могли бы вызвать гибель рыбы и других речных организмов. Между тем депутатов Мажилиса волнует и еще одна проблема, которая требует скорейшего решения, – частота мониторинга качества поверхностных вод, включая трансграничные реки. – Согласно требованиям Экологического кодекса эта обязанность закреплена за Казгидрометом. Он этим и занимается. Один раз в месяц, что не дает никаких гарантий безопасности. Если подобная периодичность связана с недостаточным финансированием, необходимо в срочном порядке решить данный вопрос. А то мы начинаем шевелиться только тогда, когда нас петух жареный клюнет… Считаем необходимым принять комплекс мер, который впредь будет способствовать своевременному оповещению служб экстренного реагирования о возникших экологических угрозах, – отметил Дюсенбай Турганов. – На наш взгляд, необходимо, во-первых, повысить взаимодействие уполномоченных органов соседних стран по своевременному информированию и координации действий. Во-вторых, важно улучшить работу экологических, санитарных служб, местных органов, которым необходимо оперативно реагировать на экологические происшествия, держать на контроле их предупреждение. Также народные избранники предлагают увеличить периодичность забора проб воды для проведения контроля ее качества. И в максимально короткие сроки ввести в эксплуатацию альтернативные источники водоснабжения в засушливых западных регионах, в частности, от месторождения подземных вод «Көкжиде». В депутатском запросе мажилисмены просят Премьер-министра ответить: какие меры предпринимаются для защиты жителей Западного Казахстана в связи с произошедшей на территории России аварией? Как осуществляется координация действий экологических служб сопредельных стран при возникновении подобных техногенных аварий? Почему казахстанская сторона не была своевременно проинформирована о произошедшем экологическом инциденте? Надо сказать, проблема качественного водоснабжения и безопасности водоочистных сооружений до сих пор актуальна и для Атырауской области. Как ранее заявлял аким региона Серик Шапкенов, соответствующие объекты находятся в аварийном состоянии и постоянно выходят из строя, из-за чего сейчас наблюдается нехватка питьевой воды. Основными ее источниками служат реки Жем, Сагыз, Ойыл, текущие из сопредельной Актюбинской области, реки Урал (Жайык) и Кигач, берущие начало в Российской Федерации, а также два месторождения подземных вод – Коянды в Курмангазинском и Тайсойган – в Кызылкугинском районах. Сегодня около 70% населения Атырауской области (областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тыс. человек) получают питьевую воду из реки Урал (Жайык). Еще 24% населения, а это три района с численностью проживающих 162 тыс. человек, получают воду от магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Кроме того, к нему подключены крупные промышленные предприятия и крестьянские хозяйства. Остальные 6% жителей Атырауской области пользуются водой из подземных источников. О ситуации с обеспечением региона водой в ходе рабочей поездки в Атыраускую область говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В качестве одного из выходов Президент видит строительство водовода от Волги с территории России. «Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой «ветки» водовода от Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати», – отметил Касым-Жомарт Токаев. Также Глава государства подчеркнул важность ускоренного подключения двух новых фильтрующих станций и наращивания темпов реконструкции водовода Астрахань – Мангистау, уровень изношенности которого достиг 80%. «Поручаю Правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан качественной питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо», – сказал Президент.