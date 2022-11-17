Дефицит безопасности

Группа депутатов Мажилиса Парламента направила депутатский запрос в Правительство по поводу тревожной ситуации, сложившейся на западе Казахстана в сфере водной безопасности.

Поводом для обращения послужила информация о крупной аварии в российском Волгограде, в результате которой неочищенные канализационные стоки хлынули в Волгу. На территорию нашей республики загрязненная вода могла попасть через рукава в реку Кигач. И тогда бы в зоне риска оказались свыше 800 тыс. жителей двух областей – Атырау­ской и Мангистауской, употреб­ляющих воду как из реки, так и через водовод Кигач – Мангышлак.

– Вопрос с обеспечением качественной питьевой водой для жителей западной части Казах­стана и так достаточно острый, – прокомментировал ситуацию мажилисмен Дюсенбай Турганов. – Его неоднократно поднимали мои коллеги. Но в данном случае особую обеспокоенность вызвала не только реальная угро­за попадания на территорию нашей страны загрязненных вод, но и то, каким образом подобного рода информацию, имеющую, по сути, стратегическое значение, получают наши уполномоченные органы. Как же случилось, что экологические службы рес­публики узнают о загрязнении только через социальные сети?

После того, как соцсети извес­тили о том, что в Волгограде произошла масштабная коммунальная авария с прорывом канализационного коллектора и попаданием нечистот в реку, экологи начали отбор и анализ проб речной воды.

– Пробы воды отбирались по десяти компонентам, таким, как водородные показатели, азот, сульфат, нитрит, нитраты, взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты, по сухому остатку, – пояснил главный государственный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов. – Превышений установленных нормативов не зафиксировано.

Что касается самой аварии, то она произошла в Волгограде 28 октября из-за обрушения свода бетонного канала для канализационного коллектора. При этом, по мнению российских экспертов, попавшая в Волгу со сточными водами органика будет оседать на речном дне.

Однако с повышением температуры воды весной она выступит дополнительным загрязняющим фактором. Стоит учесть, что Волгоград находится на высоком берегу Волги и течение там более сильное. Из-за этого попадающие в реку загрязняющие вещества перемешиваются и не достигают концентраций, которые могли бы вызвать гибель рыбы и других речных организмов.

Между тем депутатов Мажилиса волнует и еще одна проблема, которая требует скорейшего решения, – частота мониторинга качества поверх­ностных вод, включая трансграничные реки.

– Согласно требова­ниям Экологического кодекса эта обязанность закреплена за Казгидрометом. Он этим и занимается. Один раз в месяц, что не дает никаких гарантий безопас­ности. Если подобная периодичность связана с недос­таточным финансированием, необходимо в срочном порядке решить данный вопрос. А то мы начинаем шевелиться только тогда, когда нас петух жареный клюнет… Считаем необходимым принять комплекс мер, который впредь будет способствовать свое­временному оповещению служб экстренного реагирования о возникших экологических угрозах, – отметил Дюсенбай Турганов. – На наш взгляд, необходимо, во-первых, повысить взаимодействие уполномоченных органов соседних стран по своевременному инфор­мированию и координации дейст­вий.

Во-вторых, важно улучшить работу экологических, санитарных служб, местных органов, которым необходимо оперативно реагировать на экологические происшествия, держать на конт­роле их предупреждение.

Также народные избранники предлагают увеличить периодичность забора проб воды для проведения контроля ее качества. И в максимально короткие сроки ввести в эксплуатацию альтернативные источники водоснабжения в засушливых западных регионах, в частности, от месторождения подземных вод «Көкжиде».

В депутатском запросе мажилисмены просят Премьер-министра ответить: какие меры предпринимаются для защиты жителей Западного Казахстана в связи с произошедшей на территории России аварией? Как осуществляется координация действий экологических служб сопредельных стран при возникновении подобных техногенных аварий? Почему казахстанская сторона не была своевременно проинформирована о произошедшем экологическом инциденте?

Надо сказать, проб­лема качественного водоснабжения и безопасности водо­очистных сооружений до сих пор актуальна и для Атырауской области. Как ранее заявлял аким региона Серик Шапкенов, соответствующие объекты находятся в аварийном состоянии и постоянно выходят из строя, из-за чего сейчас наблюдается нехватка питьевой воды.

Основными ее источниками служат реки Жем, Сагыз, Ойыл, текущие из сопредельной Актю­бинской области, реки Урал (Жайык) и Кигач, берущие начало в Российской Федерации, а также два месторождения подземных вод – Коянды в Курмангазинском и Тайсойган – в Кызылкугинском районах.

Сегодня около 70% населения Атырауской области (областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тыс. человек) получают питьевую воду из реки Урал (Жайык). Еще 24% населения, а это три района с чис­ленностью проживающих 162 тыс. человек, получают воду от магистрального водовода Астра­хань – Мангышлак. Кроме того, к нему подключены крупные промышленные предприятия и крестьянские хозяйства. Остальные 6% жителей Атырауской области пользуются водой из подземных источников.

О ситуации с обеспечением региона водой в ходе рабочей поездки в Атыраускую область говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В качестве одного из выходов Президент видит строительство водовода от Волги с территории России.

«Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой «ветки» водовода от Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства подчеркнул важность ускоренного подключения двух новых фильт­рующих станций и наращивания темпов реконструкции водовода Астрахань – Мангистау, уровень изношенности которого достиг 80%.

«Поручаю Правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан качественной питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо», – сказал Президент.