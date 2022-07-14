Дефицит дизтоплива может возникнуть осенью в Казахстане – Токаев

В Казахстане осенью может возникнуть дефицит дизельного топлива. Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент Правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран", – заявил Президент РК.

Глава государства отметил, что проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства.

"АФМ (Агентству по финансовому мониторингу - прим. ред.) нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение. Также поручаю Правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для наших граждан", – поручил Токаев.