Декада «Қазақстан балалары»: акция «Письмо министру» стартовала в РК

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Дети смогут напрямую обратиться к главному педагогу страны. Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев ответит на самые содержательные и искренние обращения юных казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 мая по 1 июня в рамках декады «Қазақстан балалары» пройдет республиканская акция «Письмо министру». Ее цель – создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Письма принимаются на электронную почту: balalaruni2025@gmail.com

«Формат обращения — свободный. Это может быть текст, рисунок, фото или скан рукописного письма, видеосообщение или презентация. Необходимо указать фамилию и имя ребенка, место учебы, адрес и контактный телефон. По итогам глава ведомства лично ознакомится с письмами. На самые содержательные и искренние обращения будет дан персональный ответ», – отмечается в информации.

​«Письмо министру» — это пространство доверия и уважения, где голос каждого ребенка имеет значение, добавили в министерстве.

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