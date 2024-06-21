Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор отреагировал на многочисленные запросы представителей СМИ. По заявлению родственников экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы «Г», сообщает Kazpravda.kz

Женщина подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге, под предлогом смягчения приговора в отношении признанного виновным в истязании и убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

«Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере. Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. С санкции суда подозреваемая взята под стражу», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе также добавили, что расследование продолжается.