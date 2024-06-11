Дело Бишимбаева: названа дата рассмотрения апелляции

Уголовное дело в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, 13 мая специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

После оглашения приговора, в установленные законом сроки поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор.

«В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действия Бишимбаева на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение», - говорится в сообщении.

10 июня уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в суд Астаны.

По постановлению судьи от 11 июня, дело назначено к рассмотрению на 26 июня в 10.00 часов.