Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд

Общество
83
Искакова Айдана
корреспондент

Нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. По версии следствия, на самом деле Chia Tai Tianging Pharmaceutical привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства.

"За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 человек признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге", - сообщили в АФМ.

В агентстве в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области.

#ЗКО #АФМ #суд #расследование #финпирамида #дело

Популярное

Все
Оторвал пацанов от улицы
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Загадка без готового ответа
Крематорий: удобрение вместо яда
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Работа над ошибками
Коллекционирует... газеты
В границах обездоленного
Испытание броней
Подвиг снайпера Курбатовой
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Бизнес без барьеров
«Бескрылые» качели
Самоуправство наказуемо
Товарооборот будет расти
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Госзакупки - под контроль общества
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для с…
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Самоуправство наказуемо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]