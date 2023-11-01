Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд

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Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. По версии следствия, на самом деле Chia Tai Tianging Pharmaceutical привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства.

"За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 человек признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге", - сообщили в АФМ.

В агентстве в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области.