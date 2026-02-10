Фото: пресс-служба ЦКР

В Астане прошло первое заседание Центральной комиссии референдума. Обсуждены основные вопросы начавшейся кампании по подготовке к дню голосования 15 марта, на котором казахстанцы будут решать судьбу новой Конституции.

Заседание прошло под председательством главы ЦКР Нурлана Абдирова. Участие в нем приняли члены ЦКР, вице-министры иностранных дел, культуры и информации, искусственного интеллекта и цифрового развития и другие. В режиме онлайн к заседанию присоединились руководители аппаратов акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также члены территориальных комиссий референдума.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров напомнил, что дата проведения респуб­ликанского референдума установлена Указом Президента РК и в нем же сформулирован вопрос, который будет вынесен на голосование: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

С момента назначения республиканского референдума соответствующие избирательные комиссии выполняют функции комиссий референдума и организуют подготовку и проведение этого мероприятия.

– Республиканский референдум – это демократический механизм, позволяющий гражданам непосредственно выражать свою позицию по вопросам государственной важности. Данный институт обеспечивает прямое участие народа в процессе принятия решений, касающихся развития страны, – сказал Нурлан Абдиров, подчеркивая важность нынешней кампании.

На повестку дня заседания были вынесены четыре вопроса: об организационных аспектах подготовки и проведения референдума; об агитационной работе; о деятельности иностранных наблюдателей; об организации обучения участников референдума.

Заместитель председателя ЦКР Ерман Мухтар рассказал об основных задачах комиссий и местных исполнительных органов на этапе организации и проведения референдума, а также представил календарный план мероприятий.

В целом, продолжительность кампании с момента назначения до дня голосования составит 32 дня.

Согласно календарному плану, местные исполнительные органы (МИО) публикуют в средствах массовой информации сведения о границах участков, а территориальные комиссии референдума – сведения о составе комиссий и местах их расположения не позднее десяти дней со дня назначения референдума (до 21 февраля). За 15 дней до голосования гражданам предоставляется возможность проверить себя в списках голосующих на соответствующих участках.

Голосование 15 марта будет проводиться с 7.00 до 20.00 (если в целях удобства голосующих территориальными комиссиями референдума не будет установлено иное время).

Официальное сообщение об итогах референдума ЦКР должна будет опубликовать не позднее семи дней после дня голосования (до 21 марта).

Член комиссии Азамат Айманакумов выступил с докладом об организации работы со списками граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

По его информации, общее количество участков референдума составляет 10 413 (в том числе мест временного пребывания – 634), из них 82 участка находятся в 64 зарубежных странах.

По состоянию на 1 января 2026 года в Реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства. Таким образом, подчеркнул член ЦКР, на сегодняшний день имеется основание для формирования списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При этом в него будут внесены уточнения с учетом миграционной динамики граждан в январе-феврале текущего года, а также на основании поданных гражданами заявлений, добавил Азамат Айманакумов.

Списки избирателей по месту жительства формируются соответствующими местными исполнительными органами (акиматами) на основе государственной базы данных физических лиц. В списки включаются граждане РК, обладающие активным избирательным правом.

Граждане будут иметь возможность проверить, есть ли они в списках избирателей и узнать местонахождение своего участка для голосования. Для этого местные исполнительные органы применяют практику использования соответствующих онлайн-сервисов и интернет-ресурсов. В ходе заседания было рекомендовано активизировать работу в данном направлении.

Член ЦКР Ләззат Сүйіндік рассказала о ключевых аспектах проведения агитационной работы в период подготовки и проведения республиканского референдума.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конституционного закона «О республиканском референдуме», гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации.

Агитация также может проводиться путем распространения печатных материалов: все они должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск. Изготовление и распространение анонимных агитационных материалов, а также изготовление их за пределами территории Казахстана запрещается (за это статьей 113 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность).

Кроме того, напомнила спикер, не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещается. За это также предусмотрена административная ответственность статьей 102 КоАП.

Отдельно Ләззат Сүйіндік остановилась на такой теме, как опросы общественного мнения в период подготовки и проведения референдума, напомнив, что порядок их проведения регулируется нормами Закона «О выборах».

Также на заседании ЦКР было сообщено, что, в соответствии с законодательством, местные комиссии должны оповестить граждан о времени и месте голосования при проведении республиканского референдума. Заниматься агитационно-пропагандистской деятельностью комиссии не могут. А в день голосования на участках для голосования в специально отведенном месте будут размещены текст проекта Конституции и образец бюллетеня для голосования.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров поручил обратить на данный вопрос особое внимание.

В ходе заседания также было объявлено об открытии института международного наблюдения в ходе проведения республиканского референдума в Казахстане.

Как отметил Мухтар Ерман, Казахстан постоянно выполняет свои международные обязательства по открытию института международного наблюдения. Участие международных наблюдателей повышает авторитет организации референдума и доверие граждан к процессу проведения голосования.

При проведении референдума могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, аккредитованные при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел.

Средства массовой информации, в том числе прошедшие соответствующую регистрацию и аккредитацию иностранные масс-медиа, освещают ход подготовки и проведения референдума, и представителям СМИ гарантируется доступ к мероприятиям, связанным с проведением референдума.

Нурлан Абдиров сообщил, что Центральной комиссией референдума для наблюдения будут приглашены центральные избирательные органы более чем 30 государств. Министерство иностранных дел направит приглашения ряду международных организаций.

Докладывая о работе по организации обучения участников референдума, секретарь ЦКР Шавхат Утемисов подчеркнул, что от уровня профессиональной подготовки каждого члена комиссии напрямую зависит качество проведения республиканского референдума.

В период подготовки к референдуму электоральным обучением будет охвачено более 71 тыс. членов территориальных и участковых комиссий. Обучение будет проводиться системно, по каскадной модели, с четким разграничением этапов, форматов и уровней ответственности.

Кроме того, для аккредитованных общественных объединений, неправительственных организаций, представителей республиканских и региональных СМИ будет организован специальный обучающий семинар.

Председатель ЦКР подчеркнул: подготовительная работа всех уполномоченных органов, организация и качество обучения, а также оснащение участков для голосования будут находиться на особом контроле Центральной комиссии референдума.

В ходе заседания ЦКР утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, определены формы документов референдума, а также рассмотрены вопросы организации работы со списками граждан, имеющих право участвовать в голосовании, и обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью.

Нурлан Абдиров обратил внимание членов комиссий референдума в регионах, что все мероприятия, предусмотренные календарным планом, должны проводиться в установленные сроки.

Также на заседании представлено обращение Центральной комиссии референдума к избирателям с призывом проявить гражданскую ответственность и реализовать 15 марта 2026 года свое право на участие в республиканском голосовании по проекту новой Конституции.