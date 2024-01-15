Демократизация, права человека, верховенство закона

Политика
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Лилия Сыздыкова

Казахстан проводит широкомасштабные демократические реформы и защищает права человека в полном соответствии со своими международными обязательствами.

фото из архива "КП"

В результате проводимых в стране реформ созданы необходимые условия (в том числе законодательные) для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона. Обзор конкретных мер, реализованных в этих направлениях, опубликован на сайте Президента РК.

В частности, обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках внедрения принципов концепции «Слышащего государства»; создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчетности Правительства и большей транспарентности. Цель – обеспечить необратимость начатых процессов политичес­кой трансформации страны и строительства Справедливого Казахстана.

Большой блок президентских реформ направлен на дальнейшую демократизацию Казахстана, расширение участия граждан в делах государства.

Так, в законодательстве зак­реплено положение об однократном семилетнем сроке для Президента РК – без права на переизбрание, что позволило укрепить принципы демократии в Казахстане.

Реализованы конституционные реформы, направленные на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. Президентские полномочия ограничены в отношении местных исполнительных органов, сокращена «президентская квота» в Сенате.

Порог регистрации официальных политических партий снижен в четыре раза – с 20 000 до 5 000. Правила регистрации упрощены.

Такая либерализация нацио­нального законодательства привела к регистрации новых политических партий – «Байтак» и «Respublica». Последняя по результатам парламентских выборов в марте 2023 года прошла в Мажилис вместе с такими признанными партиями, как «Amanat», «Ак жол», «Ауыл», Общенациональная социал-демократическая партия и Народная партия Казахстана. Из шести представленных в нижней палате Парламента партий три впервые получили депутатские мандаты, при этом одна из парламентских партий является оппозиционной.

Существенно расширились полномочия Мажилиса. Согласно новой избирательной модели, выборы прошли по партийным спис­кам и одномандатным округам.

В целом выборы 2022–2023 годов позволили обеспечить политическую конкуренцию в Казахстане путем реализации новой системы регулирования выборов, соответствующей требованиям ОБСЕ.

Введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми пот­ребностями в избирательных партийных списках и при распределении парламентских мандатов.

Впервые в истории Казахстана были проведены выборы акимов районного и городского уровней, что привело к обновлению руководства на уровне сельских округов примерно на 60%.

Полномочия местных органов власти были расширены за счет трансформации регионального финансирования и создания новых областей Абай, Улытау и Жетысу. Местное самоуправление передано местным органам власти.

Создан Президентский молодежный резерв. Молодым специа­листам, прошедшим несколько этапов отбора, предоставлена возможность занять руководящие должности на государственной службе.

Национальный совет общественного доверия был преобразован в Национальный курултай с целью стимулирования участия общественности в управлении и процессах принятия решений, определяющих идеологические и культурные параметры будущего развития Казахстана.

Иницированные Главой государства реформы также укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, направленные на усиление независимости судов. Расширены категории дел для суда присяжных.

Казахстан усилил роль национальных механизмов по защите прав человека. В стране полноценно функционирует институт Уполномоченного по правам человека, который в результате внесенных в Основной закон в 2022 году поправок получил конституционный статус. Казахстан также назначил омбудсменов по правам ребенка, по правам социально уязвимых категорий населения.

Воссоздан Конституционный суд как важнейший механизм защиты прав и свобод, куда напрямую могут обращаться граждане Казахстана.

Конституционный суд является высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Его решения имеют окончательную силу, даже Президент не может подвергнуть ревизии решения КС, в том числе касающиеся конституционных прав граждан.

Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного суда.

Из одиннадцати судей Конституционного суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами Парламента. председатель КС назначается Президентом, но только с согласия Сената.

Принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций, который позволяет гражданам путем подачи онлайн-запросов выражать свое мнение. Такая практика обеспечивает открытый и прозрачный мониторинг деятельности Правительства.

В области защиты прав человека, улучшения качества жизни и обеспечения верховенства закона в рамках президентских реформ реализован и ряд других конкретных мер.

Принят Социальный кодекс, направленный на всестороннюю поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата для лиц, занятых в опасных условиях труда.

Содержание подписанного в прошлом году Указа Президента «О Плане действий в области прав человека и верховенства закона» в полной мере соответствует международным обязательствам Казахстана.

Казахстан отменил смертную казнь и передал от Министерства внутренних дел к Министерству здравоохранения гражданские функции по обеспечению защиты прав осужденных на охрану здоровья. Республика ратифицировала Факультативные протоколы ООН о правах детей и инвалидов.

Ужесточена уголовная ответственность за пытки, усилен Национальный превентивный механизм борьбы против пыток, введено законодательное определение пыток и жестокого обращения.

Значительно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Возможность повторного примирения сторон в таких случаях законодательно исключена.

Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда.

Принят новый закон о митингах, где вместо разрешительного введен уведомительный порядок, по итогам которого число мирных митингов в Казахстане кратно увеличилось.

Закон о СМИ был реформирован с целью создания более безопасного цифрового информационного пространства.

#политика #реформы #кодекс #законодательство #демократия

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